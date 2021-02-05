В Белгородскую область придут морозы до -23°

В субботу, 6 февраля, в Белгородской области будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдёт небольшой снег, днём существенных осадков синоптики не обещают.
На дорогах будет гололедица. При северо-западном ветре до 12 метров в секунду температура воздуха ночью будет в пределах от 9 до 14 градусов мороза, а днём — до десяти градусов ниже нуля.
Существенно холодней будет в ночь на воскресенье. В отдельных районах столбики термометра опустятся до -23 °С, на юго-востоке области будет на пять градусов теплее. Днём по области обещают до 15 градусов мороза.
В Белгороде в ночь на субботу будет до -13 °С, днём — до минус девяти. В воскресенье морозы ночью достигнут 21 градуса, днём будет 12–14 градусов ниже нуля.