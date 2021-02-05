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Tele2 модернизировала сетевую инфраструктуру во всех районах Белгородской области

5 февраля 2021, 10:10
Фото: Tele2
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подводит итоги технического развития сети в Белгородской области в 2020 году.

Компания провела масштабную работу по развитию сетевой инфраструктуры и расширению зоны покрытия LTE. За прошедший год было модернизировано более 50% базовых станций в регионе, а число объектов связи с поддержкой 4G увеличилось на 10%.

Техническая служба Tele2 в 2020 году провела большую работу по улучшению качества сети на территории Белгородской области. За отчётный период оператор модернизировал 51% базовых станций для увеличения скорости передачи данных в местах с высокой концентрацией абонентов. Проведенные работы затронули 129 населённых пунктов региона.

В 2020 году техническая служба Tele2 продолжила развитие сетей четвёртого поколения, и сегодня стандарт LTE доступен в каждом населённом пункте Белгородской области. Сетевая инфраструктура была усилена новыми объектами связи в сёлах Борисовка Волоконовского района, Верхняя Серебрянка и Лозная Ровеньского района, Герасимовка Валуйского горокруга, Зенино Вейделевского района, а также оператор продолжает активно развивать 4G-сеть в столице региона – Белгороде.

По итогам 2020 года число базовых станций LTE в области увеличилось на 10%. Проведённые работы позволили значительно улучшить качество передачи сигнала и увеличить ёмкость сети. Кроме того, оператор оптимизировал технические объекты в популярных местах отдыха белгородцев, например, в парке Победы и «Пикник-парке». Также Tele2 усилила покрытие сети вдоль крупных транспортных магистралей.

Развитие сетевой инфраструктуры в регионе привело к увеличению числа пользователей мобильного интернета. Так, за последний год количество активных data-юзеров Tele2 выросло на 16%, а объём потребляемого трафика – на 65%.

В настоящее время в зоне устойчивого покрытия сетей второго и четвёртого поколения Tele2 проживают 99% жителей Белгородской области. Средняя скорость в сетях 4G составляет более 10 Мбит/c.

Масштабная цифровизация населения, которая произошла в прошлом году, привела к стремительному росту популярности мобильного интернета. Закономерно увеличился и объём потребляемого data-трафика, а, следовательно, возросла нагрузка на сеть. С точки зрения пропускной способности наша сетевая инфраструктура имеет значительный запас прочности и способна обеспечить качественной связью абонентов даже в период изменения модели потребляемого трафика. Для Tele2 приоритетным направлением деятельности остаётся обеспечение полной бесшовности использования услуг мобильной связи во всех районах области. В 2021 году мы продолжим расширять покрытие сети с учётом роста абонентской базы и потребностей наших клиентов.Александр Гречишников, технический директор макрорегиона «Черноземье» Tele2

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