Tele2 модернизировала сетевую инфраструктуру во всех районах Белгородской области

Масштабная цифровизация населения, которая произошла в прошлом году, привела к стремительному росту популярности мобильного интернета. Закономерно увеличился и объём потребляемого data-трафика, а, следовательно, возросла нагрузка на сеть. С точки зрения пропускной способности наша сетевая инфраструктура имеет значительный запас прочности и способна обеспечить качественной связью абонентов даже в период изменения модели потребляемого трафика. Для Tele2 приоритетным направлением деятельности остаётся обеспечение полной бесшовности использования услуг мобильной связи во всех районах области. В 2021 году мы продолжим расширять покрытие сети с учётом роста абонентской базы и потребностей наших клиентов.Александр Гречишников, технический директор макрорегиона «Черноземье» Tele2