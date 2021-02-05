«Коронавирусные» мошенники маскируются под Центробанк

На сайте россиянам предлагают получить выплату в размере от 1 до 5 тысяч рублей на каждого члена семьи, всё зависит от «потребностей, которые изучаются, исходя из ваших расходов». А для получения обещанных денег нужно ввести данные своей банковской карты, включая CVC-код на обратной стороне. Что приводит к потере денег на этой карте.