«Коронавирусные» мошенники маскируются под Центробанк

Пользуясь именем ЦБ, аферисты распространяют рекламу в Facebook, в которой предлагают россиянам получить единоразовую выплату. Услуга обусловлена помощью гражданам в тяжёлое время ковидной пандемии, сообщают «Новые Известия».
Чтобы получить такую выплату, злоумышленники предлагают перейти на специальный сайт. На нём открывается приказ от 20 января 2021 года за подписью «заместителя начальника Туллина Д. В».
На сайте россиянам предлагают получить выплату в размере от 1 до 5 тысяч рублей на каждого члена семьи, всё зависит от «потребностей, которые изучаются, исходя из ваших расходов». А для получения обещанных денег нужно ввести данные своей банковской карты, включая CVC-код на обратной стороне. Что приводит к потере денег на этой карте.
Сайт не является официальным, он принадлежит мошенникам, это уже подтвердили в ЦБ. На данный момент Центробанк работает над блокировкой сайта.