В Карелии одобрили исключение статьи о неприкосновенности депутатов из Конституции

Ранее данное предложение также получило поддержку от представителей Высшей школы экономики.
Как сообщает stolicaonego.ru, данная инициатива была озвучена в ходе первого очного заседания рабочей группы по совершенствованию карельской Конституции. Присутствующие разбирали важность поправок, касающихся сфер государственного устройства и местного самоуправления. Во время следующего заседания рабочая группа планирует обсуждать изменения в вопросах социального обеспечения, медицины, молодежной политики, образования, культуры и экологии.
Поправки, которые поддержат большинством голосов, планируют включить в законопроект о внесении изменений в карельскую Конституцию, и в дальнейшем вопрос об их правомерности будет решаться на заседаниях профильных комитетов и Законодательного собрания.
В рабочую группу, которая рассматривает вопросы совершенствования Конституции, функционирующей с осени 2020 года, включены не только депутаты в качестве представителей региональной власти, но и юристы, работники науки, общественные деятели и местные предприниматели. За время своей деятельности члены рабочей группы и общественники в парламент республики направили более 50 предложений.
Как отметил Элиссан Шандалович, решения, которые будет принимать рабочая группа, несут исключительную важность и требуют большой ответственности. Необходимо не только привести Конституцию республики в соответствие с новой Конституцией страны, но и сохранить все самобытные черты, присущие жизни нашего региона. В ходе дебатов важно прислушиваться к каждому мнению, решать вопросы совместными усилиями и принимать единые решения. С таким подходом итогом работы станет качественный законодательный документ, который определит жизнь Карелии на многие годы вперед.