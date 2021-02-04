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В Карелии одобрили исключение статьи о неприкосновенности депутатов из Конституции

4 февраля 2021, 10:29
Фото: фрагмент видео YouTube
Рабочая группа по вопросам совершенствования Конституции Карелии поддержала исключение из Основного закона республики статьи о неприкосновенности депутата Законодательного собрания. Эту инициативу вынес на рассмотрение председатель Заксобрания региона Элиссан Шандалович.

Ранее данное предложение также получило поддержку от представителей Высшей школы экономики.

Как сообщает stolicaonego.ru, данная инициатива была озвучена в ходе первого очного заседания рабочей группы по совершенствованию карельской Конституции. Присутствующие разбирали важность поправок, касающихся сфер государственного устройства и местного самоуправления. Во время следующего заседания рабочая группа планирует обсуждать изменения в вопросах социального обеспечения, медицины, молодежной политики, образования, культуры и экологии.

Поправки, которые поддержат большинством голосов, планируют включить в законопроект о внесении изменений в карельскую Конституцию, и в дальнейшем вопрос об их правомерности будет решаться на заседаниях профильных комитетов и Законодательного собрания.

В рабочую группу, которая рассматривает вопросы совершенствования Конституции, функционирующей с осени 2020 года, включены не только депутаты в качестве представителей региональной власти, но и юристы, работники науки, общественные деятели и местные предприниматели. За время своей деятельности члены рабочей группы и общественники в парламент республики направили более 50 предложений.

Как отметил Элиссан Шандалович, решения, которые будет принимать рабочая группа, несут исключительную важность и требуют большой ответственности. Необходимо не только привести Конституцию республики в соответствие с новой Конституцией страны, но и сохранить все самобытные черты, присущие жизни нашего региона. В ходе дебатов важно прислушиваться к каждому мнению, решать вопросы совместными усилиями и принимать единые решения. С таким подходом итогом работы станет качественный законодательный документ, который определит жизнь Карелии на многие годы вперед.

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