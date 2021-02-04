В Карелии одобрили исключение статьи о неприкосновенности депутатов из Конституции

Как отметил Элиссан Шандалович, решения, которые будет принимать рабочая группа, несут исключительную важность и требуют большой ответственности. Необходимо не только привести Конституцию республики в соответствие с новой Конституцией страны, но и сохранить все самобытные черты, присущие жизни нашего региона. В ходе дебатов важно прислушиваться к каждому мнению, решать вопросы совместными усилиями и принимать единые решения. С таким подходом итогом работы станет качественный законодательный документ, который определит жизнь Карелии на многие годы вперед.