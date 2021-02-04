Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В белгородском департаменте образования предупредили родителей о педофилах в TikTok

4 февраля 2021, 11:18
Фото: Департамент образования Белгородской области
В белгородском департаменте образования рассказали, почему популярная в молодёжной среде платформа коротких видео может быть опасной для детей. Родителям предлагают подстраховаться и соблюдать правила безопасности.

В региональном департаменте образования озаботились популярной платформой коротких видео TikTok. Приложение популярно у детей и подростков, но, по мнению ведомства, представляет опасность для пользователей.

Так, в департаменте отмечают, что контролировать действия несовершеннолетнего пользователя или просматриваемый им контент практически невозможно. Также специалисты обращают внимание на то, что возрастной контроль в приложении тоже весьма условный: пользователю нужно только подтвердить то, что ему больше 13 лет. Однако надеяться на то, что ребёнок младше указанного возраста просто честно об этом скажет и закроет приложение, глупо.

Запрещать пользоваться TikTok, по мнению сотрудников департамента, бессмысленно. Равно как и пытаться настроить родительский контроль со своего аккаунта — ребёнок всегда может создать другой профиль, оставив для видимости под контролем родителей образцовый аккаунт. Специалисты советуют выстроить доверительные отношения с ребёнком, подписаться на него в приложении и просто интересоваться, чем живёт и интересуется подросток.

Действенным способом уберечь несовершеннолетнего пользователя от педофила в TikTok в ведомстве называют ограничение профиля. Также советуют больше беседовать на политические темы, объясняя, что в Сети могут быть призывы к незаконным действиям и нарушению закона.

Фото: Официальный сайт департамента образования Белгородской области

Также следует объяснить ребёнку, что TikTok даёт возможность сохранять понравившиеся ролики на свой телефон. Это значит, что даже после удаления записи в профиле она может «осесть» в чьём-то устройстве и в дальнейшем использоваться в качестве инструмента шантажа. Поэтому не следует бездумно выкладывать в Сеть контент.

Материалы по теме
Белгородский зоопарк в соцсетях изобразил гостя оленемСвященник-блогер из Белгородской области снимает видео для TikTokВячеслав Гладков поднялся на 26 мест в рейтинге упоминаний глав регионов в соцсетях
#Новости#Социальные сети#Тик Ток#Департамент#Нарочно не придумаешь#Новости Белгорода#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18