В белгородском департаменте образования предупредили родителей о педофилах в TikTok

Так, в департаменте отмечают, что контролировать действия несовершеннолетнего пользователя или просматриваемый им контент практически невозможно. Также специалисты обращают внимание на то, что возрастной контроль в приложении тоже весьма условный: пользователю нужно только подтвердить то, что ему больше 13 лет. Однако надеяться на то, что ребёнок младше указанного возраста просто честно об этом скажет и закроет приложение, глупо.