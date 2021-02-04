В белгородском департаменте образования предупредили родителей о педофилах в TikTok

В региональном департаменте образования озаботились популярной платформой коротких видео TikTok. Приложение популярно у детей и подростков, но, по мнению ведомства, представляет опасность для пользователей.
Так, в департаменте отмечают, что контролировать действия несовершеннолетнего пользователя или просматриваемый им контент практически невозможно. Также специалисты обращают внимание на то, что возрастной контроль в приложении тоже весьма условный: пользователю нужно только подтвердить то, что ему больше 13 лет. Однако надеяться на то, что ребёнок младше указанного возраста просто честно об этом скажет и закроет приложение, глупо.
Запрещать пользоваться TikTok, по мнению сотрудников департамента, бессмысленно. Равно как и пытаться настроить родительский контроль со своего аккаунта — ребёнок всегда может создать другой профиль, оставив для видимости под контролем родителей образцовый аккаунт. Специалисты советуют выстроить доверительные отношения с ребёнком, подписаться на него в приложении и просто интересоваться, чем живёт и интересуется подросток.
Действенным способом уберечь несовершеннолетнего пользователя от педофила в TikTok в ведомстве называют ограничение профиля. Также советуют больше беседовать на политические темы, объясняя, что в Сети могут быть призывы к незаконным действиям и нарушению закона.
Также следует объяснить ребёнку, что TikTok даёт возможность сохранять понравившиеся ролики на свой телефон. Это значит, что даже после удаления записи в профиле она может «осесть» в чьём-то устройстве и в дальнейшем использоваться в качестве инструмента шантажа. Поэтому не следует бездумно выкладывать в Сеть контент.