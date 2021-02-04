Нападающий лидера чемпионата Испании по футболу заразился коронавирусом

Как сообщает «Советский спорт», ссылаясь на пресс-службу испанского клуба, португальский нападающий Жоау Феликс был отправлен на самоизоляцию после того, как его ПЦР-тест на COVID-19 дал положительный результат. Футболист находится у себя дома. Симптомов заболевания у него нет.