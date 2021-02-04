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Нападающий лидера чемпионата Испании по футболу заразился коронавирусом

4 февраля 2021, 06:23
Фото: pixabay.com
В мадридском «Атлетико», который лидирует в чемпионате Испании, зафиксировали новый случай заражения коронавирусом.

Как сообщает «Советский спорт», ссылаясь на пресс-службу испанского клуба, португальский нападающий Жоау Феликс был отправлен на самоизоляцию после того, как его ПЦР-тест на COVID-19 дал положительный результат. Футболист находится у себя дома. Симптомов заболевания у него нет.

Ранее коронавирусом уже переболели несколько футболистов мадридской команды, а также главный тренер Диего Симеоне.

«Атлетико» занимает первое место в турнирной таблице испанского чемпионата, на десять очков опережая «Реал» и «Барселону».

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