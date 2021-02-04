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Голосование на выборах депутатов Заксобраний в шести регионах России будет удаленным

4 февраля 2021, 10:05
Фото: pixabay.com
ЦИК решил вопрос удаленного голосования в регионах: на предстоящих выборах в заксобрания такая возможность будет у жителей шести субъектов. Одним из них станет Москва, а еще пять регионов отберут по итогам заявок и общей готовности. Тестирование систем электронного голосования начнется в апреле.

Телеграм-канал Мейстер Мейстер пишет, что подготовительные мероприятия идут уже полноценно и ежемесячно механизм их проведения прорисовывается все более отчетливо. ЦИК решил акцентировать внимание на значительно меньшем, чем предполагалось двумя годами ранее, охваченным электронным голосованием. Использовать «дистанционку» смогут только самые подготовленные. Вместе с тем, ЦИК сосредоточился на обучении участников голосования особенностям его функционирования для предельной эффективности взаимодействия с системой.

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