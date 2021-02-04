Голосование на выборах депутатов Заксобраний в шести регионах России будет удаленным

Телеграм-канал Мейстер Мейстер пишет, что подготовительные мероприятия идут уже полноценно и ежемесячно механизм их проведения прорисовывается все более отчетливо. ЦИК решил акцентировать внимание на значительно меньшем, чем предполагалось двумя годами ранее, охваченным электронным голосованием. Использовать «дистанционку» смогут только самые подготовленные. Вместе с тем, ЦИК сосредоточился на обучении участников голосования особенностям его функционирования для предельной эффективности взаимодействия с системой.