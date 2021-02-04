Белгородский Россельхознадзор поймал «Пятёрочку» на нарушениях

Региональное управление Россельхознадзора провело анализ непогашенных ветеринарных сопроводительных документов (ВСД) в системе «Меркурий» за минувший год.
По информации ведомства, в начале 2020-го нарушения чаще остальных допускали школы, больницы, детские сады — 85% от всех непогашенных ВСД. Однако к концу первого квартала ситуация там улучшилась.
В последние три месяца 2020 года 90% от всех непогашенных ВСД обнаружили в торгово-розничных сетях («Магнит», «Пятёрочка») и небольших продуктовых магазинах.
Больше всего нарушений нашли в «Пятёрочке»: здесь в декабре не погасили 42 966 ветеринарных сопроводительных документов. За это составили 393 административных протокола.
Напомним, что ранее на директора магазина и директора кластера компании в Новом Осколе возбудили административные дела из-за завышенных цен на мясо птицы.