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Белгородский «Геопарк» признали банкротом

4 февраля 2021, 08:39
Фото: Бел.Ру
Региональный арбитражный суд вынес решение о банкротстве ООО «Геопарк», ходатайств о приостановлении производства по делу не удовлетворили. В компании на полгода ввели конкурсное производство.

На сайте Арбитражного суда Белгородской области появилась информация о том, что компания ООО «Геопарк» признана несостоятельной. Ходатайство о приостановлении производства по делу о банкротстве суд не удовлетворил и ввёл в отношении «Геопарка» конкурсное производство на полгода.

На судебном заседании присутствовал директор компании Александр Каракулов. От конкурсного кредитора — администрации Белгорода — по доверенности присутствовал И. А. Пащенко. Представители от временного управляющего и иных лиц не явились на заседание суда.

Конкурсным управляющим назначили Евгения Маслиёва. На период его управления Маслиёв будет получать ежемесячную заработную плату в размере 30 тыс. рублей. Выплаты будут осуществлять во внеочередном порядке за счёт имущества должника. Также «Геопарк» обязали уплатить госпошлину в размере 6 тыс. рублей.

27 июля 2021 года в суде рассмотрят отчёт о ходе конкурсного производства.

Напомним, что 27 января ООО «Геопарк» подало иск к мэрии города на сумму 54,8 млн рублей. Причиной спора стало неосновательное обогащение. Каракулов, которому принадлежат аттракционы в Центральном парке Белгорода и который имеет крайне натянутые отношения с городской администрацией, считает, что мэрия должна вернуть ему деньги, которые он вложил в благоустройство парка.

Мэр города Юрий Галдун в свою очередь сообщил, что аттракционы из парка придётся убрать — большая их часть уже старая и может быть опасной. Вместо них собираются закупить и поставить новые.

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