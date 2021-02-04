Белгородский «Геопарк» признали банкротом

Напомним, что 27 января ООО «Геопарк» подало иск к мэрии города на сумму 54,8 млн рублей. Причиной спора стало неосновательное обогащение. Каракулов, которому принадлежат аттракционы в Центральном парке Белгорода и который имеет крайне натянутые отношения с городской администрацией, считает, что мэрия должна вернуть ему деньги, которые он вложил в благоустройство парка.