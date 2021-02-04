Белгородский «Геопарк» признали банкротом

На сайте Арбитражного суда Белгородской области появилась информация о том, что компания ООО «Геопарк» признана несостоятельной. Ходатайство о приостановлении производства по делу о банкротстве суд не удовлетворил и ввёл в отношении «Геопарка» конкурсное производство на полгода.
На судебном заседании присутствовал директор компании Александр Каракулов. От конкурсного кредитора — администрации Белгорода — по доверенности присутствовал И. А. Пащенко. Представители от временного управляющего и иных лиц не явились на заседание суда.
Конкурсным управляющим назначили Евгения Маслиёва. На период его управления Маслиёв будет получать ежемесячную заработную плату в размере 30 тыс. рублей. Выплаты будут осуществлять во внеочередном порядке за счёт имущества должника. Также «Геопарк» обязали уплатить госпошлину в размере 6 тыс. рублей.
27 июля 2021 года в суде рассмотрят отчёт о ходе конкурсного производства.
Напомним, что 27 января ООО «Геопарк» подало иск к мэрии города на сумму 54,8 млн рублей. Причиной спора стало неосновательное обогащение. Каракулов, которому принадлежат аттракционы в Центральном парке Белгорода и который имеет крайне натянутые отношения с городской администрацией, считает, что мэрия должна вернуть ему деньги, которые он вложил в благоустройство парка.
Мэр города Юрий Галдун в свою очередь сообщил, что аттракционы из парка придётся убрать — большая их часть уже старая и может быть опасной. Вместо них собираются закупить и поставить новые.