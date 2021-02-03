Визит Гладкова в областную больницу, ремонт поликлиники и борьба со льдом: итоги дня

Замначальника депздрава Людмила Крылова объяснила, почему в Белгородской области сложился высокий показатель ежесуточной смертности от коронавируса. В статистику летальных исходов сейчас попадают те пациенты, которые скончались раньше, но для них не было патологоанатомического заключения.