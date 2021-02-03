Визит Гладкова в областную больницу, ремонт поликлиники и борьба со льдом: итоги дня

Замначальника депздрава Людмила Крылова объяснила, почему в Белгородской области сложился высокий показатель ежесуточной смертности от коронавируса. В статистику летальных исходов сейчас попадают те пациенты, которые скончались раньше, но для них не было патологоанатомического заключения.
По словам чиновницы, заражённые ковидом белгородцы попадают в больницы с большим количеством сопутствующих болезней. Поэтому умирают пациенты в основном от тяжести осложнений.
За сутки в статистику регионального штаба попадают 5-6 умерших. За последний день скончались пять пациенток — жительницы Белгорода, Губкинского и Старооскольского горокругов. Госпитализированы 1043 человека, 38 в тяжёлом состоянии.
Такую сумму готовы выделить на капитальный ремонт детской поликлиники № 4. Соответствующая позиция появилась на сайте госзакупок. Завершить работы должны к концу 2022 года.
Ранее на медучреждение жаловались белгородцы. Во время сильных морозов персонал в поликлинике работал в верхней одежде: в здании было немного теплее, чем на улице.
В депздраве тогда сообщили, что о проблеме знают и что в учреждении не было ремонта 15 лет.
Улицы Белгорода вновь покрылись льдом. Снег и наледь сегодня убирали 1,2 тыс. человек и 154 единицы техники, отчитался на своей странице во «ВКонтакте» мэр Юрий Галдун.
По словам градоначальника, проблемы создают температурные качели. Из-за них некоторые территории приходится обрабатывать по несколько раз в день.
Коммунальщики продолжат работать круглосуточно.
Врио губернатора Вячеслав Гладков и новый начальник депздрава Андрей Иконников посетили областную клиническую больницу. Им рассказали, что барокамера в отделении гипербарической оксигенации полностью изношена, больнице не хватает нового оборудования и дополнительного корпуса.
Гладков по итогам встречи запросил проектно-сметную документацию, чтобы понять, какая техника нужна в первую очередь. Кроме этого, врио губернатора предложил организовать встречу со всеми главврачами больниц региона.