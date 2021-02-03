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Визит Гладкова в областную больницу, ремонт поликлиники и борьба со льдом: итоги дня

3 февраля 2021, 16:00
Фото: ИА «Бел.Ру»
Главные новости среды связаны с медициной: врио губернатора и новый глава депздрава посетили областную клиническую больницу, а в Белгороде отремонтируют детскую поликлинику. Кроме этого, актуальными остаются темы коронавируса и борьбы коммунальщиков с гололёдом.

Объяснение смертности

Замначальника депздрава Людмила Крылова объяснила, почему в Белгородской области сложился высокий показатель ежесуточной смертности от коронавируса. В статистику летальных исходов сейчас попадают те пациенты, которые скончались раньше, но для них не было патологоанатомического заключения.

По словам чиновницы, заражённые ковидом белгородцы попадают в больницы с большим количеством сопутствующих болезней. Поэтому умирают пациенты в основном от тяжести осложнений.

За сутки в статистику регионального штаба попадают 5-6 умерших. За последний день скончались пять пациенток — жительницы Белгорода, Губкинского и Старооскольского горокругов. Госпитализированы 1043 человека, 38 в тяжёлом состоянии.

В белгородском депздраве объяснили высокую ежесуточную смертность от COVID-19
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293 млн на проблемную поликлинику

Такую сумму готовы выделить на капитальный ремонт детской поликлиники № 4. Соответствующая позиция появилась на сайте госзакупок. Завершить работы должны к концу 2022 года.

Ранее на медучреждение жаловались белгородцы. Во время сильных морозов персонал в поликлинике работал в верхней одежде: в здании было немного теплее, чем на улице.

В депздраве тогда сообщили, что о проблеме знают и что в учреждении не было ремонта 15 лет.

В Белгороде в ремонт проблемной детской поликлиники вложат 293 млн рублей
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Коммунальщикам мешают температурные качели

Улицы Белгорода вновь покрылись льдом. Снег и наледь сегодня убирали 1,2 тыс. человек и 154 единицы техники, отчитался на своей странице во «ВКонтакте» мэр Юрий Галдун.

По словам градоначальника, проблемы создают температурные качели. Из-за них некоторые территории приходится обрабатывать по несколько раз в день.

Коммунальщики продолжат работать круглосуточно.

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О проблемах областной больницы

Врио губернатора Вячеслав Гладков и новый начальник депздрава Андрей Иконников посетили областную клиническую больницу. Им рассказали, что барокамера в отделении гипербарической оксигенации полностью изношена, больнице не хватает нового оборудования и дополнительного корпуса.

Гладков по итогам встречи запросил проектно-сметную документацию, чтобы понять, какая техника нужна в первую очередь. Кроме этого, врио губернатора предложил организовать встречу со всеми главврачами больниц региона.

Гладкову сообщили об изношенной барокамере в Белгородской областной больнице
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