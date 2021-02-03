Сервис печати «Ростелекома» стал лучшим ИТ-проектом 2020 года

«Сервис печати не привязан к вендорам или моделям оборудования. Решение разработано „Ростелекомом“ на базе продукта „СКИТ[1]“. Для организации работы сервиса печати не требуется установка дополнительного ПО и модулей, что позволяет заказчикам использовать любое печатное оборудование. Только в наших офисах к цифровому решению подключено более пяти тысяч принтеров. Органы государственного управления, компании авиационных и железнодорожных перевозок, образовательные учреждения уже успешно используют этот сервис. Использование отечественного софта позволяет нашим клиентам выполнять нормативные акты РФ в части импортозамещения в информационных технологиях. Хочу выразить благодарность профессиональному сообществу за интерес к нашему проекту и высокую оценку», — отметил заместитель директора — директор по информационным технологиям МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком» Константин Зверев.