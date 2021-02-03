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Posted 3 февраля 2021, 11:05

Published 3 февраля 2021, 11:05

Modified 18 сентября 2022, 11:23

Updated 18 сентября 2022, 11:23

Сервис печати «Ростелекома» стал лучшим ИТ-проектом 2020 года

3 февраля 2021, 11:05
ИТ-сообщество Global CIO|Digital Experts признало сервис печати «Ростелекома» лучшим проектом 2020 года в номинации «Сервисы и аутсорсинг».

Для участия в конкурсе «Ростелеком» представил автоматизированное решение, которое объединяет функции управления печатью и непрерывного удаленного онлайн-мониторинга работы принтеров. Уникальность сервиса отмечена лидерами цифровой трансформации российских предприятий среди 306 проектов от компаний-соискателей, подавших заявки на «Проект года 2020».

«Сервис печати не привязан к вендорам или моделям оборудования. Решение разработано „Ростелекомом“ на базе продукта „СКИТ[1]“. Для организации работы сервиса печати не требуется установка дополнительного ПО и модулей, что позволяет заказчикам использовать любое печатное оборудование. Только в наших офисах к цифровому решению подключено более пяти тысяч принтеров. Органы государственного управления, компании авиационных и железнодорожных перевозок, образовательные учреждения уже успешно используют этот сервис. Использование отечественного софта позволяет нашим клиентам выполнять нормативные акты РФ в части импортозамещения в информационных технологиях. Хочу выразить благодарность профессиональному сообществу за интерес к нашему проекту и высокую оценку», — отметил заместитель директора — директор по информационным технологиям МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком» Константин Зверев.

Сервис печати «Ростелекома» предназначен для постоянного контроля более 25 важнейших показателей оборудования, таких как статус устройства, состояние картриджей и расходных материалов, уровень бумаги в лотках, различные счётчики и журналы событий техники. Управление сервисом осуществляется пользователями через мобильное приложение для устройств на базе iOS и Android. Выбрать конкретный принтер, на который необходимо вывести задание, можно с помощью сканирования QR-кода.

В конце 2020 года сервис печати «Ростелекома» был включён в единый реестр отечественного программного обеспечения.

Для реализации проектов «Ростелеком» использует собственную магистральную сеть передачи данных, облачную инфраструктуру, комплексные ИТ-решения. Провайдер имеет большой опыт построения сетей и информационных систем.

[1] Система контроля инвентаризации, технического сопровождения ИТ-инфраструктуры.

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