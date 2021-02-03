Рывок в будущее

В общей структуре продаж компании порядка 4-6% — это экспорт. А по отдельным категориям, которые не востребованы на рынке РФ, показатель достигает 70-80%. В 2020 году продукция «ПРОМАГРО» отгружалась на рынки Гонконга и Беларуси. Однако из-за дополнительных лабораторных исследований, брокерских услуг и расходов на доставку рост затрат на экспортную мясную продукцию составил около 10%. Помимо этого, в 2020 году менялся объём и структура отгрузок по продуктам и странам. Это было связано с курсом валют, балансом спроса и предложения на внутреннем рынке и возросшей конкуренцией российских производителей на внешних рынках.