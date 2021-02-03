Рывок в будущее

С этой целью компания в удалённом режиме прошла обследование на подтверждение права поставок в Социалистическую Республику Вьетнам, а также открыла возможность для реализации продукции в 11 африканских стран — Гаити, Габон, Конго, Конго ДР, Гана, Либерия, Ангола, Того, Кот-д’Ивуар, Мозамбик, Экваториальная Гвинея.
В общей структуре продаж компании порядка 4-6% — это экспорт. А по отдельным категориям, которые не востребованы на рынке РФ, показатель достигает 70-80%. В 2020 году продукция «ПРОМАГРО» отгружалась на рынки Гонконга и Беларуси. Однако из-за дополнительных лабораторных исследований, брокерских услуг и расходов на доставку рост затрат на экспортную мясную продукцию составил около 10%. Помимо этого, в 2020 году менялся объём и структура отгрузок по продуктам и странам. Это было связано с курсом валют, балансом спроса и предложения на внутреннем рынке и возросшей конкуренцией российских производителей на внешних рынках.
Возможность экспортировать товары во Вьетнам в перспективе позволит сбалансировать объём и цены на внутреннем рынке, а адаптация субпродуктов под экспорт будет способствовать увеличению объёмов реализации по этим позициям.
Служба качества «ПРОМАГРО» прошла повторную проверку на подтверждение права поставок в Республику Вьетнам, которую провели инспекторы управлений Россельхознадзора и ветеринарии совместно с представителями Белгородской региональной межобластной ветеринарной лаборатории и Центрального аппарата Россельхознадзора.
Из-за пандемии коронавируса проверка прошла в онлайн-формате. Контролирующие инстанции проверяли все производственные процессы: от приёмки животных до отгрузки готовой продукции, от проведения ветеринарно-санитарной экспертизы до проверки полуфабрикатов на металлодетекторе.
Вторым перспективным направлением для экспорта продукции «ПРОМАГРО» является Африка. Континент находится на втором месте по площади среди материков, а общая численность его населения составляет 1,3 миллиарда человек. В последнее время там быстрыми темпами увеличивается численность среднего класса и, как следствие, его платёжеспособность. Поэтому люди покупают более дорогие продукты и расширяют ассортимент питания.
В настоящее время «ПРОМАГРО» — действующий экспортёр от Белгородской области. Требования к таким предприятиям более высокие, поэтому и мониторинг был обширным и доскональным. Компания успешно прошла все проверки и получила право на экспорт продукции в африканские страны.
Предприятие может отгружать свинину в тушах, полутушах, четвертинах, полуфабрикаты, отрубы свиные, кость свиную пищевую, субпродукты свиные, жир-сырец свиной и кишечное сырьё.
По словам исполнительного директора Александра Гринева, компания рассчитывает удвоить текущий экспортный объём за счёт новых рынков и адаптации дополнительной ассортиментной линейки.
В 2021 году мы планируем увеличить темп роста объёмов производства и продаж на 5-8% по сравнению со среднерыночным уровнем, поэтому сбыт на экспортных рынках будет иметь для нас первоочередное значение.Александр Гринев