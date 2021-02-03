На территории бювета под Белгородом обустроят часовню

Возле ледовой арены в Шебекино в порядок приведут пешеходные дорожки, установят МАФы, займутся озеленением. На пляж завезут песок, здесь появится ограждение и наружное освещение.
На площадке возле бювета в Масловой Пристани обустроят парковку, тротуар и детскую площадку. На территории появится небольшая часовня.
В районе Белянского ДК оборудуют спортивную площадку и пешеходные дорожки, установят наружное освещение. Кроме этого, здесь обещают организовать ландшафтное разнообразие для придания уникальности территории.
Все работы пройдут в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».
Напомним, что в ноябре в Шебекино открыли благоустроенную набережную — с барбекю-зоной, амфитеатром и смотровыми площадками. Проект обустройства стал победителем конкурса «Исторические поселения и малые города». Обошлась набережная в 149 млн рублей.