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На территории бювета под Белгородом обустроят часовню

3 февраля 2021, 06:59
Фото: пресс-служба администрации Шебекинского горокруга
По нацпроекту в Шебекинском горокруге благоустроят три территории. Помимо бювета, работы пройдут возле ледовой арены и Белянского дома культуры, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Возле ледовой арены в Шебекино в порядок приведут пешеходные дорожки, установят МАФы, займутся озеленением. На пляж завезут песок, здесь появится ограждение и наружное освещение.

На площадке возле бювета в Масловой Пристани обустроят парковку, тротуар и детскую площадку. На территории появится небольшая часовня.

В районе Белянского ДК оборудуют спортивную площадку и пешеходные дорожки, установят наружное освещение. Кроме этого, здесь обещают организовать ландшафтное разнообразие для придания уникальности территории.

Все работы пройдут в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».

Напомним, что в ноябре в Шебекино открыли благоустроенную набережную — с барбекю-зоной, амфитеатром и смотровыми площадками. Проект обустройства стал победителем конкурса «Исторические поселения и малые города». Обошлась набережная в 149 млн рублей.

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#Новости#Бювет#Нацпроект#Часовня#Шебекинский городской округ#Благоустройство#Касается каждого#Общество
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