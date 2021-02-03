На территории бювета под Белгородом обустроят часовню

Напомним, что в ноябре в Шебекино открыли благоустроенную набережную — с барбекю-зоной, амфитеатром и смотровыми площадками. Проект обустройства стал победителем конкурса «Исторические поселения и малые города». Обошлась набережная в 149 млн рублей.