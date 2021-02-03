Металлоинвест объявляет операционные результаты за 12 месяцев и 4 квартал 2020 года

«Вопреки вызовам 2020 года, мы сохранили производственную программу на высоком уровне. Объём выпуска железной руды, нашего базового продукта, составил 40,4 млн тонн, что на 0,5% больше показателя прошлого года. Производство стали увеличилось до почти 5 млн тонн в результате завершения в 2019 году реконструкции и горячих испытаний электропечей по технологии FMF на Уральской Стали. Доля продукции с высокой добавленной стоимостью в общем объеме отгрузки ЖРС сохранилась на уровне 72%.