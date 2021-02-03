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Металлоинвест объявляет операционные результаты за 12 месяцев и 4 квартал 2020 года

3 февраля 2021, 14:43
Фото: Металлоинвест
Металлоинвест («Компания») – ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа (ГБЖ) на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали, объявляет операционные результаты за 12 месяцев и 4 квартал 2020 года.

Комментарии менеджмента

Назим Эфендиев, генеральный директор Управляющей компании Металлоинвест, прокомментировал:

«Вопреки вызовам 2020 года, мы сохранили производственную программу на высоком уровне. Объём выпуска железной руды, нашего базового продукта, составил 40,4 млн тонн, что на 0,5% больше показателя прошлого года. Производство стали увеличилось до почти 5 млн тонн в результате завершения в 2019 году реконструкции и горячих испытаний электропечей по технологии FMF на Уральской Стали. Доля продукции с высокой добавленной стоимостью в общем объеме отгрузки ЖРС сохранилась на уровне 72%.

Знаковыми событиями 2020 года стали запуск на Михайловском ГОКе им. А.В. Варичева уникального дробильно-конвейерного комплекса и начало производства премиальных окатышей под металлизацию. Таким образом, компания продолжает реализовывать стратегию повышения качества продукции и обеспечения устойчивого сбыта».

    Железорудная продукция
    • Производство
  • Объём производства железной руды в 2020 году составил 40,4 млн тонн, что на 0,5% выше аналогичного показателя 2019 года. Общий объём производства вырос в т. ч. за счёт увеличения производительности оборудования в связи с изменением качественных характеристик добытой руды. В 4К 2020 объём производства железной руды незначительно снизился на 1,0% кв/кв и составил 10,1 млн тонн. Снижение объёмов связано с проведением ремонтов оборудования.
  • В связи с реконструкцией ОМ-3 на МГОК, проходившей в 3К 2020, выпуск окатышей по итогам 12М 2020 сократился на 1,8% г/г[1] и составил 27,6 млн тонн. При этом в 4К 2020 объем производства окатышей вырос на 3,1% кв/кв.
  • За 12М 2020 Компания произвела 7,8 млн тонн ГБЖ/ПВЖ, что на 0,9% ниже показателя прошлого года. Снижение связано с модернизацией УМ №1 и капитальным ремонтом ЦГБЖ-1,3 в 3К 2020. В связи с окончанием работ на УМ №1, в 4К 2020 объем производства ГБЖ/ПВЖ вырос на 23,2% кв/кв.

  • Реализация

  • По итогам 2020 года объём реализации железорудной продукции внешним потребителям вырос на 6,5% г/г и составил 28,7 млн тонн. Основными драйвером роста стало увеличение поставок окатышей в Европу.
  • Доля продукции с высокой добавленной стоимостью (окатыши и ГБЖ/ПВЖ) по итогам 2020 года составила 72,0% в общем объёме поставок железорудной продукции Компании
  • Доля поставок железорудной продукции на внутренний рынок незначительно снизилась до 48,8%, против 52,5% по итогам 2019 года.
  • Общий объём экспортных поставок за 12М 2020 вырос на 15,6% г/г за счёт увеличения отгрузок в Европу на 43,8% и страны Бл. Востока и Сев. Африки на 16,7%.
  • В 4К 2020 с учётом восстановления спроса на традиционных и близлежащих рынках сбыта, преимущественно в Западной Европе, Компания сократила объём поставок в Азию на 55,9% по сравнению с 3К 2020.

  • Металлургическая продукция

2.1 Производство

  • Производство чугуна по итогам 2020 года снизилось на 16,3% и составило 2,3 млн тонн. Главной причиной стало снижение производительности ДП-3 на Уральской Стали, вызванное проведением в 4К 2020 подготовительных работ к предстоящей реконструкции.
  • По результатам 2020 года объёмы производства стали выросли на 2,0% г/г и составили около 5,0 млн тонн в основном в связи с проведённой в 2019 г. реконструкцией электропечей по технологии FMF[2] на Уральской Стали, а также оптимизацией времени ремонтов на ОЭМК и восстановлением спроса на прокат стана 2800.

2.2 Реализация

  • Поставки чугуна внешним потребителям в 2020 году снизились до 1,2 млн тонн по сравнению с 1,7 млн тонн в 2019 году на фоне сокращения производства.
  • Доля российского рынка в общих поставках продукции составила 32,1%, на 1,5% больше показателя 2019 года.
  • В октябре 2020 на ОЭМК был запушен шаропрокатный стан. В 4К 2020 отгрузка составила 9,3 тыс. тонн, весь объём был направлен ЛГОК и МГОК.

[1] Здесь и далее г/г означает сравнение 12М 2020 с 12М 2019 (если не указано иное)

[2] FMF – Flexible Modular Furnace (гибкая модульная печь)

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