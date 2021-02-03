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Любви все возрасты покорны: в Белгородской области в брак вступил мужчина 88 лет

3 февраля 2021, 13:41
Фото: ИА «Бел.Ру»
Несмотря на то, что средний возраст для вступления в брак в регионе для женщин составляет 31 год, а для мужчин — 33 года, иногда в ЗАГС приходят белгородцы намного старше. Самому взрослому жениху в прошлом году, например, было 88 лет.

Интересной статистикой поделилась начальник регионального управления ЗАГС Татьяна Слюсаренко. В минувшем году в Белгородской области зарегистрировали 36 браков, в которых женихам было за 70 лет. В ещё пяти случаях свадьбу сыграли мужчины в возрасте 80+.

За тот же период в Белгородской области официально оформили отношения девять пар, в которых невесты были старше 70 лет.

Звание самого взрослого жениха в 2020 году досталось 88-летнему мужчине из Валуйского горокруга. Самые взрослые невесты — две 74-летние женщины из Алексеевского горокруга и Красногвардейского района.

Однако таких пар, в которых и жениху, и невесте было за 70 лет, в минувшем году оказалось только три: две в Белгороде и одна в Старооскольском горокруге.

Что касается областного центра, ранее Белгородстат сообщал, что с января по ноябрь 2020 года в городе свадьбы сыграли 1968 пар, а распалось 1507 браков.

Напомним, что в 2020-м в Белгородской области в 22 семьях появились на свет дети, которые стали восьмыми-тринадцатыми по счёту. За две недели нового, 2021 года в регионе зарегистрировали 345 актов о рождении детей. Самыми популярными именами за этот период оказались Михаил и Полина. При этом среди новорождённых также были Оливия и Адель, Рагнар и Давид.

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