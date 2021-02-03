Любви все возрасты покорны: в Белгородской области в брак вступил мужчина 88 лет

Напомним, что в 2020-м в Белгородской области в 22 семьях появились на свет дети, которые стали восьмыми-тринадцатыми по счёту. За две недели нового, 2021 года в регионе зарегистрировали 345 актов о рождении детей. Самыми популярными именами за этот период оказались Михаил и Полина. При этом среди новорождённых также были Оливия и Адель, Рагнар и Давид.