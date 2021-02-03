Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Крылова: В организм поступает не святая вода, бывает ломота и повышение температуры

3 февраля 2021, 12:52
Фото: ИА "БелРу"
Жителей Белгородской области прививают от коронавируса вакциной «Спутник V». Поставки другой вакцины, например «Вектор», не ожидается. Об этом рассказала первый заместитель начальника регионального департамента здравоохранения Людмила Крылова. Также она пояснила наличие побочных эффектов после прививки.

По её словам, эффективность вакцины «Спутник V» составляет 91%. Это достаточно высокий показатель. Но это не единственный препарат в России, который разработали для борьбы с пандемией.

Ассортимент вакцин будет разный. Сказать, какая лучше, а какая хуже, будет сложно. Но с этой вакциной («Спутник V» — прим. ред.) мы работаем дольше всего. Мы имеем опыт, результат. Да, были случаи, когда у людей появлялась ломота, повышение температуры. Это значит, что есть реакция. В организм поступает не святая вода, а препарат, который работает, заставляет организм откликаться.Людмила Крылова

Крылова также добавила, что отличием вакцины «Спутник V» от других является то, что в ней нет живого реагента, а только модифицированные биологические субстанции. То есть организм человека запускают в работу, чтобы иммунная система давала ответ.

Пока в Белгородскую область поставляют только «Спутник V». В дальнейшем всё зависит от федерального центра.

Напомним, после вакцинации побочные эффекты держатся первые 24 часа. Но температура редко поднимается выше 38 градусов. Не исключены слабость, ломота и сонливость.

Материалы по теме
Венгрия пришла к соглашению о поставках российской вакцины «Спутник V» В Белгородскую область продолжит поступать замороженная вакцина «Спутник V»В феврале в Белгородскую область поступит 80 600 доз вакцины от коронавируса
#Новости#Спутник#Департамент здравоохранения белгородской области#Коронавирус#Поставки#Вакцина#Эксклюзив#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18