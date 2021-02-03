Крылова: В организм поступает не святая вода, бывает ломота и повышение температуры

Ассортимент вакцин будет разный. Сказать, какая лучше, а какая хуже, будет сложно. Но с этой вакциной («Спутник V» — прим. ред.) мы работаем дольше всего. Мы имеем опыт, результат. Да, были случаи, когда у людей появлялась ломота, повышение температуры. Это значит, что есть реакция. В организм поступает не святая вода, а препарат, который работает, заставляет организм откликаться.Людмила Крылова