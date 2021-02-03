Крылова: В организм поступает не святая вода, бывает ломота и повышение температуры

По её словам, эффективность вакцины «Спутник V» составляет 91%. Это достаточно высокий показатель. Но это не единственный препарат в России, который разработали для борьбы с пандемией.
Ассортимент вакцин будет разный. Сказать, какая лучше, а какая хуже, будет сложно. Но с этой вакциной («Спутник V» — прим. ред.) мы работаем дольше всего. Мы имеем опыт, результат. Да, были случаи, когда у людей появлялась ломота, повышение температуры. Это значит, что есть реакция. В организм поступает не святая вода, а препарат, который работает, заставляет организм откликаться.Людмила Крылова
Крылова также добавила, что отличием вакцины «Спутник V» от других является то, что в ней нет живого реагента, а только модифицированные биологические субстанции. То есть организм человека запускают в работу, чтобы иммунная система давала ответ.
Пока в Белгородскую область поставляют только «Спутник V». В дальнейшем всё зависит от федерального центра.
Напомним, после вакцинации побочные эффекты держатся первые 24 часа. Но температура редко поднимается выше 38 градусов. Не исключены слабость, ломота и сонливость.