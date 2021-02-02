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В Белгороде пропала 16-летняя девочка

2 февраля 2021, 08:50
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
лиза алерт
Подростка разыскивают с 29 января. Из отличительных её примет — бело-рыжие волосы и небольшой рост в 150 см.

Плотникову Лилию Игоревну последний раз видели 29 января 2021 года. 16-летняя девочка с голубыми глазами и бело-рыжими волосами имела при себе чёрную сумку, белый и серый вязаные шарфы. Телосложение обычное, рост 150 см.

В день исчезновения Лилия была одета в тёмно-синюю куртку, светло-голубые джинсы и обута в чёрные кроссовки. Помочь найти подростка просит поисковый отряд «Лиза Алерт». Если вы видели Лилию или знаете что-то о её возможном местонахождении, просьба сообщить по телефону 102, 02, 112 или на горячую линию отряда 8-800-700-54-52.

Следком уточнил, что девочка пропала после первого урока в строительном колледже. Ранее она уже несколько раз уходила из дома. Ведомство проводит проверку: изучает условия жизни Лилии, устанавливает круг её общения.

Дополнение. Девушку нашли в этот же день сотрудники полиции и волонтёры отряда «Лиза Алерт».

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