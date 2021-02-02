В Белгороде пропала 16-летняя девочка

В день исчезновения Лилия была одета в тёмно-синюю куртку, светло-голубые джинсы и обута в чёрные кроссовки. Помочь найти подростка просит поисковый отряд «Лиза Алерт». Если вы видели Лилию или знаете что-то о её возможном местонахождении, просьба сообщить по телефону 102, 02, 112 или на горячую линию отряда 8-800-700-54-52.