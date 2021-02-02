В Белгороде пропала 16-летняя девочка

Плотникову Лилию Игоревну последний раз видели 29 января 2021 года. 16-летняя девочка с голубыми глазами и бело-рыжими волосами имела при себе чёрную сумку, белый и серый вязаные шарфы. Телосложение обычное, рост 150 см.
В день исчезновения Лилия была одета в тёмно-синюю куртку, светло-голубые джинсы и обута в чёрные кроссовки. Помочь найти подростка просит поисковый отряд «Лиза Алерт». Если вы видели Лилию или знаете что-то о её возможном местонахождении, просьба сообщить по телефону 102, 02, 112 или на горячую линию отряда 8-800-700-54-52.
Следком уточнил, что девочка пропала после первого урока в строительном колледже. Ранее она уже несколько раз уходила из дома. Ведомство проводит проверку: изучает условия жизни Лилии, устанавливает круг её общения.
Дополнение. Девушку нашли в этот же день сотрудники полиции и волонтёры отряда «Лиза Алерт».