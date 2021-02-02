В Белгороде освободили главного редактора телеграм-канала «Белгород № 1»

Прокуратура просила признать Корнева виновным в организации и проведении несанкционированного митинга по ст. 20.2.2 КоАП РФ. Сообщается, что обвинение строится на двух публикациях в «Б1». В канале с обвинением не согласились. По их данным, никто никого ни к чему не призывал. В канале только освещали события, происходившие в городе. Кроме того, журналисты канала вели трансляцию с митинга 23 января и просили подписчиков смотреть её онлайн и оставаться дома.