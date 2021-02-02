В Белгороде освободили главного редактора телеграм-канала «Белгород № 1»

Главного редактора телеграм-канала «Белгород № 1» Владимира Корнева освободили сегодня, 2 февраля. Он был под арестом трое суток.
Прокуратура просила признать Корнева виновным в организации и проведении несанкционированного митинга по ст. 20.2.2 КоАП РФ. Сообщается, что обвинение строится на двух публикациях в «Б1». В канале с обвинением не согласились. По их данным, никто никого ни к чему не призывал. В канале только освещали события, происходившие в городе. Кроме того, журналисты канала вели трансляцию с митинга 23 января и просили подписчиков смотреть её онлайн и оставаться дома.
Освободили и координатора белгородского штаба Навального Максима Климова. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram. Однако он попал под уголовное дело по статье за оскорбление представителя власти. По словам адвоката Климова Руслана Лапшина, после освобождения из спецприёмника координатора белгородского штаба Навального могут задержать уже в рамках нового дела.
Напомним, на вторую несанкционированную акцию в поддержку Навального 31 января в Белгороде и Старом Осколе в общей сложности вышло около 45 жителей региона. Задержали за нарушение общественного порядка 35 человек. На 27 из них составили административные протоколы за участие в митингах.