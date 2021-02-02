Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Белгороде освободили главного редактора телеграм-канала «Белгород № 1»

2 февраля 2021, 08:20
Фото: телеграм-канал «Белгород № 1»
Главный редактор телеграм-канала «Белгород № 1» Владимир Корнев уже на свободе. Его отпустили после трёх суток ареста из-за несогласованных акций в областном центре.

Главного редактора телеграм-канала «Белгород № 1» Владимира Корнева освободили сегодня, 2 февраля. Он был под арестом трое суток.

Прокуратура просила признать Корнева виновным в организации и проведении несанкционированного митинга по ст. 20.2.2 КоАП РФ. Сообщается, что обвинение строится на двух публикациях в «Б1». В канале с обвинением не согласились. По их данным, никто никого ни к чему не призывал. В канале только освещали события, происходившие в городе. Кроме того, журналисты канала вели трансляцию с митинга 23 января и просили подписчиков смотреть её онлайн и оставаться дома.

Освободили и координатора белгородского штаба Навального Максима Климова. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram. Однако он попал под уголовное дело по статье за оскорбление представителя власти. По словам адвоката Климова Руслана Лапшина, после освобождения из спецприёмника координатора белгородского штаба Навального могут задержать уже в рамках нового дела.

Напомним, на вторую несанкционированную акцию в поддержку Навального 31 января в Белгороде и Старом Осколе в общей сложности вышло около 45 жителей региона. Задержали за нарушение общественного порядка 35 человек. На 27 из них составили административные протоколы за участие в митингах.

Материалы по теме
Суд в Белгороде оправдал участницу митинга в поддержку НавальногоСмерть завотделением горбольницы и фейковое уведомление о митинге: итоги 27 январяВ Белгороде оштрафовали участницу митинга в поддержку Навального
#Новости#Климов#Главный редактор#Навальный#Освободили#Корнев#Митинг#Арест#Новости Белгорода#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18