Страховая взыскала с белгородки почти полмиллиона рублей за пьяное ДТП родственника

Мужчина сел за руль пьяным, в результате чего попал в ДТП. Сам водитель и его пассажир погибли. Уголовное дело возбуждать не стали в связи со смертью автомобилиста.
Страховая компания выплатила возмещение пострадавшим в аварии — 475 тыс. рублей. Так как виновник ДТП скончался, эту сумму организация потребовала с единственной наследницы погибшего.
Суд изучил обстоятельства и признал требования истца обоснованными. С родственницы взыскали 475 тыс. рублей в счёт возмещения вреда, а также расходы по уплате госпошлины — 7950 рублей.