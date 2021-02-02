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Страховая взыскала с белгородки почти полмиллиона рублей за пьяное ДТП родственника

2 февраля 2021, 12:09
Фото: ИА «Бел.Ру»
Компания выплатила ущерб пострадавшим и потребовала сумму с наследницы погибшего участника аварии. Шебекинский районный суд с требованиями истца согласился.

Мужчина сел за руль пьяным, в результате чего попал в ДТП. Сам водитель и его пассажир погибли. Уголовное дело возбуждать не стали в связи со смертью автомобилиста.

Страховая компания выплатила возмещение пострадавшим в аварии — 475 тыс. рублей. Так как виновник ДТП скончался, эту сумму организация потребовала с единственной наследницы погибшего.

Суд изучил обстоятельства и признал требования истца обоснованными. С родственницы взыскали 475 тыс. рублей в счёт возмещения вреда, а также расходы по уплате госпошлины — 7950 рублей.

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#Новости#Суд#Шебекинский городской округ#Страховая компания#ДТП#Общество
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