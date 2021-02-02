Развлекательные мероприятия в Белгородской области запретили проводить после 23:00

В Белгородской области запретили зрелищно-развлекательные мероприятия с 23:00 до 06:00. Ограничение действует на время со 2 февраля по 31 марта 2021 года.
Соответствующее постановление 1 февраля подписал врио губернатора Вячеслав Гладков.
В то же время заведения общепита могут быть открыты по ночам. Ранее им запрещали работать после 23:00 в рабочие дни и после полуночи по пятницам и субботам.
Открыть общепит разрешили в Роспотребнадзоре.
Напомним, что замначальника депздрава Людмила Крылова сообщала, что Белгородская область сможет вернуться к прежнему ритму жизни при двух условиях — вакцинации большей части населения и выработки иммунитета.
Вместе с тем в регионе продолжает действовать масочный режим. Белгородцы старше 65 лет должны быть на самоизоляции по 15 февраля.