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Развлекательные мероприятия в Белгородской области запретили проводить после 23:00

2 февраля 2021, 08:15
Фото: ИА «Бел.Ру»
Ограничение действует по 31 марта текущего года. Вместе с тем заведениям общепита работать разрешили.

В Белгородской области запретили зрелищно-развлекательные мероприятия с 23:00 до 06:00. Ограничение действует на время со 2 февраля по 31 марта 2021 года.

Соответствующее постановление 1 февраля подписал врио губернатора Вячеслав Гладков.

В то же время заведения общепита могут быть открыты по ночам. Ранее им запрещали работать после 23:00 в рабочие дни и после полуночи по пятницам и субботам.

Открыть общепит разрешили в Роспотребнадзоре.

Напомним, что замначальника депздрава Людмила Крылова сообщала, что Белгородская область сможет вернуться к прежнему ритму жизни при двух условиях — вакцинации большей части населения и выработки иммунитета.

Вместе с тем в регионе продолжает действовать масочный режим. Белгородцы старше 65 лет должны быть на самоизоляции по 15 февраля.

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