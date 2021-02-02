Минпромторг предложил выделять нуждающимся россиянам деньги на продукты

Получателями денежной поддержки, согласно инициативе, могут стать беременные и кормящие женщины, дети всех возрастов, люди, находящиеся в больницах, интернатах и т. д. В ведомстве надеются, что на выделенные средства они смогут покупать продукты здорового питания в рамках развития внутренней продовольственной помощи.