Минпромторг предложил выделять нуждающимся россиянам деньги на продукты

С предложением выступил Минпромторг, сообщают «Новые известия» со ссылкой на «Известия». Проект предусматривает денежную поддержку наиболее нуждающихся россиян. Средства им могут выделять каждый месяц на покупку отечественных продуктов.
Получателями денежной поддержки, согласно инициативе, могут стать беременные и кормящие женщины, дети всех возрастов, люди, находящиеся в больницах, интернатах и т. д. В ведомстве надеются, что на выделенные средства они смогут покупать продукты здорового питания в рамках развития внутренней продовольственной помощи.
Проект поступил ещё в декабре минувшего года, но до его обсуждения пока не дошло.