Иконников рассказал о первых планах на должности начальника белгородского депздрава

«Вместе нам предстоит очень большая работа. Я готов выкладываться на сто процентов, такую же самоотдачу хочу и от вас. Я работал в медицине и понимаю все медицинские проблемы изнутри. Нам важна прямая связь с пациентами, мы должны оперативно решать вопросы граждан. Ставлю себе задачу в ближайшее время посетить все медорганизации области: понять, какие проблемы есть сейчас, и конструктивно их решать», — подытожил Андрей Иконников.
Как сообщают в пресс-службе губернатора и правительства Белгородской области, врио главы региона подчеркнул, что изменение структуры управления областью в социальном блоке было необходимо, запрос поступал напрямую от белгородцев. Кроме того, медики региона поддержали перемены, отметив, что готовы работать под началом такого профессионального руководителя.
В последнее время эта отрасль находится в крайне сложной обстановке. Я принял решение внести изменения в структуру именно сейчас, потому что один человек на двух должностях выполнить качественно работу не в состоянии, тем более когда речь идёт об отрасли здравоохранения. Мы должны относиться к людям так, как хотим, чтобы они относились к нам. Это важно помнить и ставить во главе угла нашей деятельности. Вячеслав Гладков
Напомним, 1 февраля стало известно о том, что департамент здравоохранения Белгородской области возглавит Андрей Иконников — главный врач детской областной больницы. Кроме того, Иконников работал врачом-неврологом в Воронежской клинической больнице скорой медицинской помощи и Алексеевской ЦРБ. С 2014 года руководил Красногвардейской ЦРБ, а с 2019 по 2021 год возглавлял Белгородскую детскую областную клиническую больницу.