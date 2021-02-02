Иконников рассказал о первых планах на должности начальника белгородского депздрава

В последнее время эта отрасль находится в крайне сложной обстановке. Я принял решение внести изменения в структуру именно сейчас, потому что один человек на двух должностях выполнить качественно работу не в состоянии, тем более когда речь идёт об отрасли здравоохранения. Мы должны относиться к людям так, как хотим, чтобы они относились к нам. Это важно помнить и ставить во главе угла нашей деятельности. Вячеслав Гладков