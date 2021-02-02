Девушка устроила под Белгородом аварию с двумя КамАЗами

В Белгороде около половины третьего дня недалеко от 132-го дома на Корочанской улице пожилой водитель Renault Megane ехал со стороны улицы Серафимовича в направлении К. Заслонова. При перестроении в другой ряд мужчина не захотел уступать 33-летнему водителю Hyundai Solaris. Оказалось, что в Hyundai мужчина ехал не один — его пассажирка получила телесные повреждения во время столкновения.