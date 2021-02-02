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Девушка устроила под Белгородом аварию с двумя КамАЗами

2 февраля 2021, 11:03
Фото: пресс-служба УМВД по Белгородской области
1 февраля произошло восемь аварий, в результате которых пострадали 11 человек, сообщает управление МВД России по Белгородской области.

В Яковлевском горокруге в обед на 8-м км трассы Томаровка — Красная Яруга — Илёк-Пеньковка — Колотиловка 22-летняя девушка за рулём Kia Cerato из-за высокой скорости не справилась с управлением автомобиля и выехала на встречную полосу. Так женщина столкнулась с прицепом КамАЗа, которым управлял водитель 29 лет. КамАЗ столкнулся с таким же КамАЗом и тягачом Scania R400. 22-летняя автомобилистка получила травмы.

В Алексеевском горокруге на трассе село Иловка — граница Воронежской области пожилой водитель грузовика превысил скорость, из-за чего его автомобиль занесло на встречную полосу. Это спровоцировало ДТП — грузовой автомобиль столкнулся с Daewoo Nexia под управлением 28-летнего белгородца. Во время аварии водитель легковушки получил травмы.

А вечером на трассе Иловка — Казацкое молодой водитель из-за пренебрежения скоростными ограничениями также не справился с управлением своего Ford Focus и выехал на встречку — столкнулся с грузовым автомобилем DAF с полуприцепом. Молодой водитель легковушки скончался во время ДТП из-за полученных травм.

В Белгороде около половины третьего дня недалеко от 132-го дома на Корочанской улице пожилой водитель Renault Megane ехал со стороны улицы Серафимовича в направлении К. Заслонова. При перестроении в другой ряд мужчина не захотел уступать 33-летнему водителю Hyundai Solaris. Оказалось, что в Hyundai мужчина ехал не один — его пассажирка получила телесные повреждения во время столкновения.

В Новооскольском горокруге в 18:20 водитель КамАЗа в составе прицепа не смог справиться с управлением, наехал на барьер — автомобиль опрокинулся, 46-летний водитель умер от полученных травм. Произошла авария на 101-м км трассы Белгород — Новый Оскол — Советское.

В Белгородском районе столкнулись два «японца» — Nissan и Suzuki, а потом к ним присоединилась русская «Лада Приора». Женщина за рулём Nissan не уступила дорогу, водитель «Приоры» оказался не в том месте не в то время. 65-летний водитель Suzuki пострадал. ДТП было на автодороге Белгород — Грайворон — Казинка в 17:45.

Несколько позже, в 18:10, водитель Mitsubishi ехал со стороны Майского в направлении села Журавлёвка, но не смог доехать до места назначения — выехал на встречку из-за высокой скорости. Водитель Renault на встречной полосе не ожидал такого подвоха — произошло столкновение. В результате ДТП пострадали все, находившиеся в двух машинах, кроме самого водителя Renault.

В Шебекино 21-летний водитель LADA Samara наехал на пешехода, который переходил дорогу на нерегулируемом переходе. Пешеходом оказалась 17-летняя девушка. Авария произошла на улице Харьковской в районе дома № 54/1. Девушка получила травмы.

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