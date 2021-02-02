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Белгородец взял 14 кредитов на 1,9 млн рублей и не хотел их выплачивать

2 февраля 2021, 12:50
Фото: Бел.Ру
В отношении него возбудили уголовное дело. Теперь мужчине грозит до шести лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД региона.

В полицию обратились представители финансовой организации. Они сообщили, что 28-летний житель Белгорода не выплачивает ежемесячный платёж по кредиту.

В ходе проверки оказалось, что с декабря 2018 года по март 2019 года мужчина оформил онлайн 14 кредитов. В заявке он указал ложные сведения о работе и размере зарплаты. Общая сумма кредитов составила 1 млн 888 тыс. рублей. Возвращать деньги мужчина не спешил.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело за мошенничество в сфере кредитования в крупном размере по части 3 статьи 159.1 Уголовного кодекса. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

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