Белгородец взял 14 кредитов на 1,9 млн рублей и не хотел их выплачивать

В полицию обратились представители финансовой организации. Они сообщили, что 28-летний житель Белгорода не выплачивает ежемесячный платёж по кредиту.
В ходе проверки оказалось, что с декабря 2018 года по март 2019 года мужчина оформил онлайн 14 кредитов. В заявке он указал ложные сведения о работе и размере зарплаты. Общая сумма кредитов составила 1 млн 888 тыс. рублей. Возвращать деньги мужчина не спешил.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело за мошенничество в сфере кредитования в крупном размере по части 3 статьи 159.1 Уголовного кодекса. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.