Белгородец взял 14 кредитов на 1,9 млн рублей и не хотел их выплачивать

В ходе проверки оказалось, что с декабря 2018 года по март 2019 года мужчина оформил онлайн 14 кредитов. В заявке он указал ложные сведения о работе и размере зарплаты. Общая сумма кредитов составила 1 млн 888 тыс. рублей. Возвращать деньги мужчина не спешил.