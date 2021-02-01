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Вячеслав Гладков анонсировал снятие некоторых ограничений в Белгородской области

1 февраля 2021, 08:35
Фото: ИА «Бел.Ру»
Вопрос о снятии должны рассмотреть 1 февраля. В регионе возможны послабления ограничений из-за пандемии коронавируса, сообщил врио губернатора в своём профиле в Instagram.

Об этом глава региона рассказал в традиционном утреннем видеообращении. По словам Гладкова, 1 февраля в областном правительстве рассмотрят несколько вопросов, связанных со снятием ограничений по коронавирусу.

Кроме этого, власти изучат, как проходит вакцинация в Белгородской области.

Ранее замначальника депздрава Людмила Крылова сообщила, что пока речи об отмене коронавирусных ограничений в регионе не идёт. По её словам, в Белгородской области действует более мягкий режим в сравнении с остальными субъектами РФ. Однако введение послаблений можно рассмотреть по окончании вакцинации большинства белгородцев и выработки иммунитета. При таких условиях регион к лету смог бы вернуться к прежнему ритму жизни.

В Белгородской области продолжает действовать масочный режим. Жители региона должны носить маски в общественных местах, транспорте, на парковках и в лифтах.

Для белгородцев старше 65 лет режим самоизоляции действует по 15 февраля текущего года.

Согласно декабрьскому постановлению, общепит в регионе по 1 февраля в рабочие дни не работает с 23:00 до 06:00, в выходные заведениям разрешили быть открытыми до полуночи. Кроме этого, запрещены зрелищно-развлекательные мероприятия.

Напомним, что с 5 февраля коронавирусные ограничения смягчат в Курской области. Послабления в том числе коснулись работы общепита, проведения спортивных соревнований.

По данным оперативного штаба на 31 января, в Белгородской области с начала пандемии насчитывается 27 451 заболевший. Выздоровели 22 969 человек, скончались 372. Двукратно прошёл вакцинацию 1751 житель региона, получили один компонент — 14 308. Записались на прививку от ковида 20 196 человек.

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