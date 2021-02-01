Вячеслав Гладков анонсировал снятие некоторых ограничений в Белгородской области

Ранее замначальника депздрава Людмила Крылова сообщила, что пока речи об отмене коронавирусных ограничений в регионе не идёт. По её словам, в Белгородской области действует более мягкий режим в сравнении с остальными субъектами РФ. Однако введение послаблений можно рассмотреть по окончании вакцинации большинства белгородцев и выработки иммунитета. При таких условиях регион к лету смог бы вернуться к прежнему ритму жизни.