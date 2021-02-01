В Белгороде на улице ограбили подростка

Как сообщили в ведомстве, по предварительным данным, на одной из улиц областного центра к 17-летнему парню подошёл незнакомец. Он попросил у юноши телефон, чтобы позвонить. Но подросток ему отказал. Несмотря на это, подозреваемый продолжал идти рядом, рассказывая ему о своей жизни.
В удобный момент мужчина выхватил у подростка из кармана пальто гаджет и убежал. Во время инцидента рядом были правоохранители. Парень подошёл к ним и рассказал о произошедшем. Полицейские передали ориентировку на злоумышленника в дежурную часть и наружным нарядам полиции.
Через некоторое время преступника задержали. Им оказался 22-летний ранее судимый местный житель. Он шёл в ломбард, чтобы сдать телефон.
Гаджет сотрудники полиции изъяли. В отношении задержанного белгородца возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации — грабёж. Ему грозит лишение свободы на четыре года.