В Белгороде на улице ограбили подростка

Как сообщили в ведомстве, по предварительным данным, на одной из улиц областного центра к 17-летнему парню подошёл незнакомец. Он попросил у юноши телефон, чтобы позвонить. Но подросток ему отказал. Несмотря на это, подозреваемый продолжал идти рядом, рассказывая ему о своей жизни.