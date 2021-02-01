Сроки строительства канализационной станции в Белгороде продлили

Согласно новому документу областного правительства, врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков продлил срок действия программы по модернизации и реконструкции коммунальной инфраструктуры в Белгороде. Это сделано для того, чтобы получить финансовую поддержку на цели программы от Фонда содействия реформированию ЖКХ.
Так, в случае принятия положительного решения Фонда всего для реализации программы в Белгороде с 2019 по 2021 год направят 274 млн рублей. Часть средств предоставит Фонд (164 млн рублей), часть возьмут из областного бюджета (54 млн рублей), а часть — деньги участников проекта (55 млн рублей).
Если разбить суммы по годам, на строительство новой главной канализационной насосной станции в Белгороде в 2019 году должны были выделить 87 млн рублей, в 2020 году на создание инфраструктуры пошло 158 млн рублей, а в 2021 году планируют потратить 28 млн рублей.
Напомним, в ходе прямой линии мэр Белгорода Юрий Галдун рассказал, что в 21 веке треть Белгорода находится без центральной канализации. Он также пообещал, что к 2022 году её проведут по Супруновке.