Сроки строительства канализационной станции в Белгороде продлили

Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков внёс изменение в постановление правительства от 26 декабря 2015 года, в котором шла речь о реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры на территории областного центра. Ранее программа была рассчитана на 2019–2020 год. Её продлили до 2021 года.

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