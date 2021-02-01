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Сроки строительства канализационной станции в Белгороде продлили

1 февраля 2021, 16:31
Фото: pixabay.com
Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков внёс изменение в постановление правительства от 26 декабря 2015 года, в котором шла речь о реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры на территории областного центра. Ранее программа была рассчитана на 2019–2020 год. Её продлили до 2021 года.

Согласно новому документу областного правительства, врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков продлил срок действия программы по модернизации и реконструкции коммунальной инфраструктуры в Белгороде. Это сделано для того, чтобы получить финансовую поддержку на цели программы от Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Так, в случае принятия положительного решения Фонда всего для реализации программы в Белгороде с 2019 по 2021 год направят 274 млн рублей. Часть средств предоставит Фонд (164 млн рублей), часть возьмут из областного бюджета (54 млн рублей), а часть — деньги участников проекта (55 млн рублей).

Если разбить суммы по годам, на строительство новой главной канализационной насосной станции в Белгороде в 2019 году должны были выделить 87 млн рублей, в 2020 году на создание инфраструктуры пошло 158 млн рублей, а в 2021 году планируют потратить 28 млн рублей.

Напомним, в ходе прямой линии мэр Белгорода Юрий Галдун рассказал, что в 21 веке треть Белгорода находится без центральной канализации. Он также пообещал, что к 2022 году её проведут по Супруновке.

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