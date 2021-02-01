Состояние богатейших россиян в январе выросло на 1,37 млрд долларов

По подсчётам РИА «Новости», в январе общее состояние богатейших бизнесменов в России увеличилось на 1,37 млрд долларов. Показатель журналисты рассчитали на основе данных Bloomberg Billionaires Index.
В рейтинг 500 богатейших людей вошли 23 россиянина. Самым обеспеченным оказался Владимир Потанин — один из основных владельцев «Норникеля». Состояние предпринимателя за январь выросло до 30,7 млрд долларов.
В топ-3 среди россиян вошли совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон (24,4 млрд долларов) и основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин (24,2 млрд долларов).
В десятку также попали Алексей Мордашов («Северсталь») — 22,1 млрд долларов, Алишер Усманов («Металлоинвест», «Мегафон») — 21 млрд долларов, Роман Абрамович (Evraz) — 18,3 млрд долларов, Андрей Мельниченко («Еврохим», СУЭК) — 18,1 млрд долларов, Вагит Алекперов (ЛУКОЙЛ) —18 млрд долларов, Геннадий Тимченко (НОВАТЭК, СИБУР) — 16,5 млрд долларов и Виктор Вексельберг («Ренова») — 16,2 млрд долларов.