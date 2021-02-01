Снег с белгородских дорог сваливали у домов на окраине города

Однако помимо талой воды, как считает местный житель, в землю попадают и химикаты. Поэтому белгородец обратился в Росприроднадзор. В ведомстве с мужчиной согласились и вынесли представление городской службе, а специалиста, который отвечал на уборку снега, привлекли к административной ответственности.