Снег с белгородских дорог сваливали у домов на окраине города

В Белгороде недалеко от улицы Константина Заслонова за торговые базы целые КамАЗы вывозят снег с улиц города, сообщает «БЭИ» со ссылкой на местного жителя. По словам очевидца происходящего, сотрудники управления «Белгорблагоустройство» даже пытались вырыть траншею, куда стекал бы снег.
Однако помимо талой воды, как считает местный житель, в землю попадают и химикаты. Поэтому белгородец обратился в Росприроднадзор. В ведомстве с мужчиной согласились и вынесли представление городской службе, а специалиста, который отвечал на уборку снега, привлекли к административной ответственности.
По словам местного жителя, подобная ситуация длится уже не один год. Но прежние принудительные меры прокуратуры не привели к результатам.