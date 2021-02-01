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Полицейские нашли в доме белгородца склад оружия и марихуану

1 февраля 2021, 12:37
Фото: УМВД России по Белгородской области
Помимо этого, у жителя Белгородского района хранились патроны и похожее на порох вещество. За это мужчина стал фигурантом четырёх уголовных дел. Ещё у двух жителей региона правоохранители обнаружили патроны и самодельный пистолет, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Двоих подозреваемых при силовой поддержке Росгвардии и сотрудников УФСБ России по Белгородской области задержали в посёлке Октябрьском Белгородского района. В доме у первого полицейские обнаружили переделанный пистолет-пулемёт образца 1951 года, карабин «Маузер» и пистолет, 708 патронов различного калибра и 19 банок с похожим на порох веществом. По словам 41-летнего мужчины, оружие и боеприпасы он коллекционировал, иногда упражнялся в меткости.

Кроме этого, во время обыска у белгородца нашли 20 граммов марихуаны.

Против мужчины возбудили четыре уголовных дела — за незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия, его основных частей и боеприпасов, незаконное изготовление оружия, незаконное хранение наркотических средств по ч. 1 ст. 222, ч. 1 ст. 223, а также ч. 1 ст. 228 УК РФ.

У второго 41-летнего жителя Октябрьского полицейские нашли восемь патронов для нарезного оружия. Разрешения на их хранение у мужчины не было.

Кроме этого, самодельный пистолет изъяли у 37-летнего жителя Шебекинского горокруга.

Оба белгородца стали фигурантами уголовных дел за незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов по ч. 1 ст. 222 УК РФ.

Расследование продолжается.

Напомним, что в декабре минувшего года жителя Старого Оскола и его племянника задержали за сбыт наркотиков и огнестрельного оружия. Родственникам грозит до 15 лет тюрьмы.

В конце месяца сотрудники ФСБ нашли в Белгородской области подпольных оружейников. Всего спецоперация по ликвидации таких мастерских прошла в 13 регионах.

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