Полицейские нашли в доме белгородца склад оружия и марихуану

Двоих подозреваемых при силовой поддержке Росгвардии и сотрудников УФСБ России по Белгородской области задержали в посёлке Октябрьском Белгородского района. В доме у первого полицейские обнаружили переделанный пистолет-пулемёт образца 1951 года, карабин «Маузер» и пистолет, 708 патронов различного калибра и 19 банок с похожим на порох веществом. По словам 41-летнего мужчины, оружие и боеприпасы он коллекционировал, иногда упражнялся в меткости.
Кроме этого, во время обыска у белгородца нашли 20 граммов марихуаны.
Против мужчины возбудили четыре уголовных дела — за незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия, его основных частей и боеприпасов, незаконное изготовление оружия, незаконное хранение наркотических средств по ч. 1 ст. 222, ч. 1 ст. 223, а также ч. 1 ст. 228 УК РФ.
У второго 41-летнего жителя Октябрьского полицейские нашли восемь патронов для нарезного оружия. Разрешения на их хранение у мужчины не было.
Кроме этого, самодельный пистолет изъяли у 37-летнего жителя Шебекинского горокруга.
Оба белгородца стали фигурантами уголовных дел за незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов по ч. 1 ст. 222 УК РФ.
Расследование продолжается.
Напомним, что в декабре минувшего года жителя Старого Оскола и его племянника задержали за сбыт наркотиков и огнестрельного оружия. Родственникам грозит до 15 лет тюрьмы.
В конце месяца сотрудники ФСБ нашли в Белгородской области подпольных оружейников. Всего спецоперация по ликвидации таких мастерских прошла в 13 регионах.