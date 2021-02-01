Полицейские нашли в доме белгородца склад оружия и марихуану

Двоих подозреваемых при силовой поддержке Росгвардии и сотрудников УФСБ России по Белгородской области задержали в посёлке Октябрьском Белгородского района. В доме у первого полицейские обнаружили переделанный пистолет-пулемёт образца 1951 года, карабин «Маузер» и пистолет, 708 патронов различного калибра и 19 банок с похожим на порох веществом. По словам 41-летнего мужчины, оружие и боеприпасы он коллекционировал, иногда упражнялся в меткости.