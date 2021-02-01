Новые назначения и снятие ограничений с общепита: что произошло 1 февраля

Департамент здравоохранения Белгородской области возглавил Андрей Иконников — теперь уже бывший главврач детской областной больницы. В разные годы он успел поработать неврологом в Воронежской городской больнице и Алексеевской ЦРБ, руководил Красногвардейской ЦРБ.
Исполняющей обязанности начальника регионального департамента соцзащиты населения и труда стала Елена Батанова. До назначения она возглавляла региональное управление соцзащиты.
На оперативном совещании врио губернатора Вячеслав Гладков объяснил выбор тем, что белгородцы хотят видеть во главе профильных департаментов специалистов в своей отрасли.
Ранее и здравоохранением, и соцзащитой в регионе управляли из одного департамента, который возглавляла Наталия Зубарева.
Против координатора регионального штаба Навального Максима Климова возбудили уголовное дело за оскорбление представителя власти по ст. 319 УК РФ. Наказание по этой статье — штраф, обязательные или исправительные работы.
Как сообщил адвокат Руслан Лапшин, речь идёт о полицейском, с которым у Климова был конфликт в сентябре.
1 февраля главу белгородского штаба Навального отпустили из спецприёмника, в котором он отбывал девять суток административного ареста за организацию и проведение несогласованной акции.
Журналисту было 74 года. В разные годы Виталий Брысин работал в «Белгородской правде» и «Ленинской смене» (после переименования — «Смене», а затем «Спортивна смена»).
Он был заслуженным работником культуры и отличником физкультуры и спорта. Виталий Брысин награждён медалью «За заслуги перед землёй Белгородской» II степени, грамотами и дипломами от федеральных ведомств.
Общепиту и развлекательным заведениям в Белгородской области разрешат работать по ночам. О послаблениях сообщил врио губернатора Вячеслав Гладков.
Ранее общепит в регионе работал до 23:00, а по пятницам и субботам — до полуночи. Такая мера действовала в Белгородской области по 1 февраля.
По словам Гладкова, при введении послаблений власти ориентировались на разрешение от Роспотребнадзора.