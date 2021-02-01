Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Новые назначения и снятие ограничений с общепита: что произошло 1 февраля

1 февраля 2021, 16:00
Фото: ИА «Бел.Ру»
Помимо этого, в числе главных событий уходящего понедельника оказались уголовное дело против координатора белгородского штаба Навального, а также смерть журналиста Виталия Брысина. Подробнее — в итогах дня от ИА «Бел.Ру».

Новые руководители

Департамент здравоохранения Белгородской области возглавил Андрей Иконников — теперь уже бывший главврач детской областной больницы. В разные годы он успел поработать неврологом в Воронежской городской больнице и Алексеевской ЦРБ, руководил Красногвардейской ЦРБ.

Исполняющей обязанности начальника регионального департамента соцзащиты населения и труда стала Елена Батанова. До назначения она возглавляла региональное управление соцзащиты.

На оперативном совещании врио губернатора Вячеслав Гладков объяснил выбор тем, что белгородцы хотят видеть во главе профильных департаментов специалистов в своей отрасли.

Ранее и здравоохранением, и соцзащитой в регионе управляли из одного департамента, который возглавляла Наталия Зубарева.

В Белгородской области назначили руководителей двух новых департаментов
Узнать подробнее

Уголовное дело против Климова

Против координатора регионального штаба Навального Максима Климова возбудили уголовное дело за оскорбление представителя власти по ст. 319 УК РФ. Наказание по этой статье — штраф, обязательные или исправительные работы.

Как сообщил адвокат Руслан Лапшин, речь идёт о полицейском, с которым у Климова был конфликт в сентябре.

1 февраля главу белгородского штаба Навального отпустили из спецприёмника, в котором он отбывал девять суток административного ареста за организацию и проведение несогласованной акции.

Координатор белгородского штаба Навального попал под уголовное дело
Узнать подробнее

Скончался Виталий Брысин

Журналисту было 74 года. В разные годы Виталий Брысин работал в «Белгородской правде» и «Ленинской смене» (после переименования — «Смене», а затем «Спортивна смена»).

Он был заслуженным работником культуры и отличником физкультуры и спорта. Виталий Брысин награждён медалью «За заслуги перед землёй Белгородской» II степени, грамотами и дипломами от федеральных ведомств.

Скончался белгородский журналист Виталий Брысин
Узнать подробнее

Послабления в регионе

Общепиту и развлекательным заведениям в Белгородской области разрешат работать по ночам. О послаблениях сообщил врио губернатора Вячеслав Гладков.

Ранее общепит в регионе работал до 23:00, а по пятницам и субботам — до полуночи. Такая мера действовала в Белгородской области по 1 февраля.

По словам Гладкова, при введении послаблений власти ориентировались на разрешение от Роспотребнадзора.

В Белгородской области общепиту разрешат работать ночью
Узнать подробнее

Материалы по теме
Интервью Ефремова, предупреждения от полиции и капремонт с нарушениями: итоги дняИтоги субботы: ракетный корабль, новое приложение, рейтинг УК и интернет в БелгородеЧто случилось в Белгороде 31 января
#Новости#Андрей иконников#Итоги#Общепит#Ограничения#Максим Климов#Брысин#Елена батанова#Уголовное дело#Вячеслав Гладков#Журналист#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18