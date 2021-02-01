Гаражная амнистия поможет россиянам ускорить регистрацию гаражей

Posted 1 февраля 2021, 16:47
Published 1 февраля 2021, 16:47
Modified 18 сентября 2022, 11:21
Updated 18 сентября 2022, 11:21
По сообщению издания nashgorod.ru, предложенная партией «Единая Россия» инициатива направлена на упрощение процедуры регистрации гаражей и участков земли под ними. В том числе после вступления в силу законопроект позволит сократить количество документов, которые нужно предоставить в регулирующие органы, а также снизит затраты на процедуру. По данным Росреестра, кадастровая оценка стоимости земельных участков обходится россиянам в пять-семь тысяч рублей плюс уплата государственной пошлины. По инициативе «Единой России» решением этих вопросов должны заняться органы местного самоуправления.
Чтобы подтвердить право собственности на гараж и землю под ним, россиянам нужно будет предоставить справку о членстве в кооперативе, документ о распределении гаража в совхозе либо иной подтверждающий документ: технический план, выписку из технической инвентаризации и т. д. Список необходимых для регистрации документов региона могут корректировать самостоятельно. Действие законопроекта будет продолжаться в течение пяти лет.
Кроме этого, инициатива ЕР поможет обеспечить дополнительную защиту незарегистрированной собственности граждан. В настоящее время постройки, которые официально не зарегистрированы, могут быть снесены без материальной компенсации владельцам. Когда законопроект вступит в силу, россияне получат дополнительную гарантию, даже если землю под гаражом необходимо будет изъять для нужд муниципалитета или государства.
«Данная инициатива, с одной стороны, поможет оформить права собственности добросовестным гражданам, а с другой — не допустит откровенного самостроя, возведённого со всеми нарушениями», — отметил замруководителя Росреестра Алексей Бутовецкий.
Сейчас документ находится в итоговой редакции, учитывающей потребности людей с ограниченными возможностями. Предполагается, что гражданам с инвалидностью будет предоставлен приоритет на использование земельного участка для размещения гаража и предоставление места для стоянки их транспортных средств рядом с домом. Также в итоговой редакции определят процедуру получения в наследство неоформленного гаража.
«Законопроект о „гаражной амнистии“ как никогда актуален. Белгородцы, как все россияне, уже несколько лет ждут законодательный акт, который будет регулировать „гаражную“ деятельность. Ведь многие вопросы по строительству гаражей и оформления в собственность земельных участков под ними до сих пор не были урегулированы — отсутствовал правоустанавливающий документ. А теперь законопроект „Единой России“ о „гаражной амнистии“ не только позволит без сложностей оформить права на гараж и землю, но и закрепит право распоряжаться своей собственностью: продавать, дарить или передавать в наследство», — отметил Владислав Бакилин, исполнительный секретарь Яковлевского отделения «Единой России», юрист частной практики.