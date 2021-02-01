Гаражная амнистия поможет россиянам ускорить регистрацию гаражей

«Законопроект о „гаражной амнистии“ как никогда актуален. Белгородцы, как все россияне, уже несколько лет ждут законодательный акт, который будет регулировать „гаражную“ деятельность. Ведь многие вопросы по строительству гаражей и оформления в собственность земельных участков под ними до сих пор не были урегулированы — отсутствовал правоустанавливающий документ. А теперь законопроект „Единой России“ о „гаражной амнистии“ не только позволит без сложностей оформить права на гараж и землю, но и закрепит право распоряжаться своей собственностью: продавать, дарить или передавать в наследство», — отметил Владислав Бакилин, исполнительный секретарь Яковлевского отделения «Единой России», юрист частной практики.