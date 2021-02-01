Белгородцев предупредили о гололёде и сильных осадках

Вторник для жителей всего региона станет облачным с периодическими прояснениями. Осадки ночью соберут в себя всё, кроме града: снег, дождь и мокрый снег. День будет сопровождаться небольшими осадками также из снега и дождя. Местами гололёд, налипание мокрого снега. На дороге гололедица — автомобилистам стоит быть аккуратными.
Температура воздуха в области ночью обещает варьироваться от -3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днём — от -1 °С до +4 °С.
В Белгороде температура воздуха будет достигать трёх градусов мороза ночью, а днём может подниматься до 1 градуса тепла. Ветер северо-восточный 3–4 м/с. В области же ветер может усилиться до 7–12 метров в секунду.
В Старом Осколе температура воздуха ночью ожидается до -2 °С, днём упадёт до четырёх градусов мороза. Ветер будет достигать 4–6 метров в секунду.