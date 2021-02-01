Белгородцев предупредили о гололёде и сильных осадках

Вторник для жителей всего региона станет облачным с периодическими прояснениями. Осадки ночью соберут в себя всё, кроме града: снег, дождь и мокрый снег. День будет сопровождаться небольшими осадками также из снега и дождя. Местами гололёд, налипание мокрого снега. На дороге гололедица — автомобилистам стоит быть аккуратными.