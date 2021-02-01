Белгород может стать самым привлекательным и узнаваемым городом страны

Голосование проходит на одноимённом сайте. По информации организаторов, конкурс нацелен на поиск «привлекательного, узнаваемого и символичного российского города».
В голосовании может участвовать любой желающий. Итоги подведут 30 декабря 2021 года.
На момент написания заметки Белгород был на 52-м месте (292 голоса). В пятёрку лидеров вошли Курск (20,2 тыс. голосов), Тюмень (15,8 тыс.), Ставрополь (15,3 тыс.), Нальчик (12,5 тыс.) и Архангельск (9,8 тыс.).
Голосование на портале проводится с 2012 года. Ближе всего к лидерам Белгород подобрался в 2013 году, когда занял 29-ю строчку. Наихудший результат был в 2017-м — 79-е место.