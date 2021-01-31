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Что случилось в Белгороде 31 января

31 января 2021, 15:00
В последний январский день в Белгороде не состоялась акция протеста, Вячеслав Гладков решил, каким будет Центральный парк, а Юрий Галдун отключил комменты на личной странице.

Полиция всех распугала

31 января в Белгороде должна была состояться вторая незаконная акция в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, которая в прошлый раз собрала около 1000 участников.

В этот раз митинг не состоялся, потому что полиция и ОМОН оцепили место предполагаемого сбора участников. В рупор всем присутствующим неоднократно объявили, что им нужно покинуть место незаконного публичного мероприятия, а несогласных с требованиями стражей правопорядка задержали — всего около 20 человек.

В Белгороде полиция задержала около 20 участников несанкционированной акции
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О судьбе Центрального парка

Врио губернатора Вячеслав Гладков решил, каким будет Центральный парк Белгорода — он станет местом семейного отдыха с тенистыми аллеями, спортивными и детскими площадками. В феврале власти подготовят видеопрезентацию и отдадут проект на суд горожан. А весной территорию парка озеленят.

Вячеслав Гладков решил, каким будет Центральный парк Белгорода
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Юрий Галдун: No comment

Сегодня мэр Белгорода Юрий Галдун объявил, что закрывает комментирование своих постов на странице во «ВКонтакте». Своё решение градоначальник объяснил тем, что не хочет давать возможности недобросовестным пользователям бесплатно пиариться на общегородской площадке.

Мэр Белгорода Юрий Галдун закрыл комментирование своих постов «ВКонтакте»
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