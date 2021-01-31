Что случилось в Белгороде 31 января

В этот раз митинг не состоялся, потому что полиция и ОМОН оцепили место предполагаемого сбора участников. В рупор всем присутствующим неоднократно объявили, что им нужно покинуть место незаконного публичного мероприятия, а несогласных с требованиями стражей правопорядка задержали — всего около 20 человек.