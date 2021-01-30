В Белгородской области при вакцинации от COVID будут учитывать данные экспрес-тестов

Должна быть цель, чтобы израсходовать свои деньги. Если кто-то покупает их ввиду того, что нет обязательства исследоваться перед вакцинацией, нужно помнить о том, что тест нужно провести не ранее, чем за двое суток до предполагаемой вакцинации. Иначе он будет не актуальным для данной процедуры.Людмила Крылова