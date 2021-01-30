В Белгородской области при вакцинации от COVID будут учитывать данные экспрес-тестов

Как отметила Крылова, согласно всем разъяснительным документам Минздрава, запрета на применение экспресс-тестов нет. Человек может добровольно его приобретать и использовать. Результаты исследования будут учитывать перед вакцинацией на коронавирус, если давность тестирования не более двух дней.
Должна быть цель, чтобы израсходовать свои деньги. Если кто-то покупает их ввиду того, что нет обязательства исследоваться перед вакцинацией, нужно помнить о том, что тест нужно провести не ранее, чем за двое суток до предполагаемой вакцинации. Иначе он будет не актуальным для данной процедуры.Людмила Крылова
Однако Крылова отметила, что ведомство не агитирует белгородцев покупать экспресс-тесты, потому что при встрече с медицинским работником перед вакцинацией врач определит показания к обследованию и, если необходимо, назначит бесплатное ПЦР-обследование. Также, по словам чиновницы, не все могут соблюсти технологию экспресс-анализа, поэтому тест может показать неточный результат.
Есть определённая методика. Если человек будет следовать инструкции забора материала, он проведёт тест правильно. По крайней мере, при использовании теста на беременность ещё никто не ошибся. Но не все требования могут соблюсти. Поэтому возможны погрешности.Людмила Крылова