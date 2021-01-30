Открытие арены в Белгороде совместят с празднованием юбилея Паралимпийского комитета

Информагентство REGNUM сообщает, что отмечать 25-летие будут с 14 по 16 мая этого года. Напомним, что весной 2020 года в Белгородской области появилось отделение Паралимпийского комитета РФ. Значительно повлияли на это Всероссийский форум по развитию паралимпийского движения, который прошёл в областном центре в 2019 году, и открытие в 2015 году областного Центра адаптивного спорта и физической культуры.