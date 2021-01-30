Открытие арены в Белгороде совместят с празднованием юбилея Паралимпийского комитета

Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков 29 января встретился с президентом Паралимпийского комитета РФ Владимиром Лукиным. Они обсудили празднование 25-летия Паралимпийского комитета, которое, как выяснилось, состоится в Белгороде. Глава региона заявил, что хочет совместить это событие с открытием новой многофункциональной арены в областном центре.
Мы планируем совместить открытие многофункциональной арены с этой торжественной датой. Для нас это большая честь. Приедут люди, которые прославляют нашу страну, являются многократными чемпионами мира, паралимпийскими чемпионами. Вячеслав Гладков
Гладков сообщил, что в области проживает 5000 детей-инвалидов и спорт для них — это возможность сформировать жизненную позицию, а возможность увидеть своими глазами выигравшего Олимпиаду человека — мотивация.
Информагентство REGNUM сообщает, что отмечать 25-летие будут с 14 по 16 мая этого года. Напомним, что весной 2020 года в Белгородской области появилось отделение Паралимпийского комитета РФ. Значительно повлияли на это Всероссийский форум по развитию паралимпийского движения, который прошёл в областном центре в 2019 году, и открытие в 2015 году областного Центра адаптивного спорта и физической культуры.
О возможном открытии спортивной арены в апреле 2021 года уже сообщала пресс-служба губернатора и правительства области. Вячеслав Гладков рассказал о планах пригласить «руководителей страны» и представителей соседних регионов.