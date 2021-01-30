Незаконные свалки нашли около предприятий в Белгородской области

При объезде сельских поселений в Явковлевском горокруге сотрудники управления экоохотнадзора обнаружили не одно нарушение. Экоохотнадзор приехал туда с профилактическими мероприятиями, но в итоге нашёл несколько несанкционированных свалок:
Виновников образовавшихся свалок накажут рублём за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления. На них составили восемь протоколов на сумму в 200 000 рублей, сообщает правительство Белгородской области.