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Незаконные свалки нашли около предприятий в Белгородской области

30 января 2021, 07:06
Фото: Бел.Ру
Управление экоохотнадзора обнаружило их в Яковлевском городском округе. В основном свалки образовались из-за расположенных там предприятий. Виновников оштрафовали, но нашли не всех.

При объезде сельских поселений в Явковлевском горокруге сотрудники управления экоохотнадзора обнаружили не одно нарушение. Экоохотнадзор приехал туда с профилактическими мероприятиями, но в итоге нашёл несколько несанкционированных свалок:

  • в Терновском сельском поселении: свалку допустил сельхозпроизводитель;
  • в селе Бутово: твёрдые коммунальные отходы, металлолом, ПЭТ-пленку и другие отходы на землях сельскохозяйственного назначения оставил собственник молочно-товарного комплекса;
  • в селе Озерово в водоохранной зоне: собственника свалки строительных отходов ищут, возбуждено административное производство

Виновников образовавшихся свалок накажут рублём за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления. На них составили восемь протоколов на сумму в 200 000 рублей, сообщает правительство Белгородской области.

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#Новости#Яковлевский городской округ#Свалка#Экоохотнадзор#Общество
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