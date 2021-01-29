В полиции рассказали, за что могут наказать участников несогласованных акций

Ранее сторонники оппозиционного политика Алексея Навального сообщили о новых акциях во всех регионах России. В Белгороде мероприятие согласовывать не стали. При этом в мэрию пришло уведомление о новом митинге со взломанной почты первого вице-спикера облдумы Наталии Полуяновой. По её словам, винновых в инциденте уже ищут.