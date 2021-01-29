Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В полиции рассказали, за что могут наказать участников несогласованных акций

29 января 2021, 10:22
Фото: ИА «Бел.Ру»
В ведомстве напомнили, что за нарушения предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. В свою очередь, полицейские пообещали строго пресекать любые попытки провокационных действий.

Вслед за прокуратурой свою «памятку» о наказании за участие в несогласованных мероприятиях выпустило региональное управление МВД.

Полицейские предупреждают, что для нарушителей предусмотрена административная ответственность:

  • за организацию или проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ);
  • за нарушение участником мероприятия установленного порядка собрания, митинга, шествия и т. д. (ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ);
  • за участие в несанкционированных акциях, повлёкших создание помех работе объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ);
  • за организацию блокирования и участие в блокировании транспортных коммуникаций (ст. 20.18 КоАП РФ).

Кроме этого, участникам грозит уголовная ответственность за участие в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК РФ) или неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения мероприятия (ст. 212.1 УК РФ). По первой статье грозит от трёх до восьми лет тюрьмы, по второй — до пяти лет.

В УМВД предупредили, что полицейские будут строго пресекать любые попытки провокационных действий.

Отдельно ведомство обратилось к родителям несовершеннолетних и напомнило, что за неисполнение или ненадлежащее исполнение по воспитанию предусмотрена административная ответственность.

Ранее сторонники оппозиционного политика Алексея Навального сообщили о новых акциях во всех регионах России. В Белгороде мероприятие согласовывать не стали. При этом в мэрию пришло уведомление о новом митинге со взломанной почты первого вице-спикера облдумы Наталии Полуяновой. По её словам, винновых в инциденте уже ищут.

Первая несогласованная акция прошла 23 января. Шествие и митинг прошли мирно, задержания начались уже по завершении мероприятия. Акцию прокомментировал врио губернатора Вячеслав Гладков.

Материалы по теме
Юриста Евгения Соколова отпустили без составления протоколаСуд в Белгороде оправдал участницу митинга в поддержку НавальногоВ Белгороде оштрафовали участницу митинга в поддержку Навального
#Новости#Административная ответственность#Полиция#Уголовное дело#Митинг#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18