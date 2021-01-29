В полиции рассказали, за что могут наказать участников несогласованных акций

Вслед за прокуратурой свою «памятку» о наказании за участие в несогласованных мероприятиях выпустило региональное управление МВД.
Полицейские предупреждают, что для нарушителей предусмотрена административная ответственность:
Кроме этого, участникам грозит уголовная ответственность за участие в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК РФ) или неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения мероприятия (ст. 212.1 УК РФ). По первой статье грозит от трёх до восьми лет тюрьмы, по второй — до пяти лет.
В УМВД предупредили, что полицейские будут строго пресекать любые попытки провокационных действий.
Отдельно ведомство обратилось к родителям несовершеннолетних и напомнило, что за неисполнение или ненадлежащее исполнение по воспитанию предусмотрена административная ответственность.
Ранее сторонники оппозиционного политика Алексея Навального сообщили о новых акциях во всех регионах России. В Белгороде мероприятие согласовывать не стали. При этом в мэрию пришло уведомление о новом митинге со взломанной почты первого вице-спикера облдумы Наталии Полуяновой. По её словам, винновых в инциденте уже ищут.
Первая несогласованная акция прошла 23 января. Шествие и митинг прошли мирно, задержания начались уже по завершении мероприятия. Акцию прокомментировал врио губернатора Вячеслав Гладков.