В депздраве отреагировали на очередь из детей в Белгородской ЦРБ

Об этом сообщил главный врач детской областной больницы Андрей Иконников, а вскоре, вероятно, начальник регионального департамента здравоохранения.
На такое решение повлияла публикация в соцсетях об очереди из детей в Стрелецкой ЦРБ. Так, дополнительные кабинеты для забора мазков ПЦР-тестов должны увеличить время на приём анализов в дни, когда будут приходить детские группы, отправляющиеся на отдых в Ставрополье. Медицинский персонал в кабинеты ЦРБ будет отправлен из детской областной больницы.
Дело в том, что ПЦР-тест делают сейчас не ранее чем за 72 часа, или проще — трое суток до выезда. То есть распределить потоки людей невозможно.
В феврале отдыхать в санаторий Ставрополья поедет ещё одна группа детей. К этому времени в больнице пообещали изменить ситуацию в лучшую сторону и увеличить временной интервал для сдачи анализов.