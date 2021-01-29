В депздраве отреагировали на очередь из детей в Белгородской ЦРБ

На такое решение повлияла публикация в соцсетях об очереди из детей в Стрелецкой ЦРБ. Так, дополнительные кабинеты для забора мазков ПЦР-тестов должны увеличить время на приём анализов в дни, когда будут приходить детские группы, отправляющиеся на отдых в Ставрополье. Медицинский персонал в кабинеты ЦРБ будет отправлен из детской областной больницы.