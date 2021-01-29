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В депздраве отреагировали на очередь из детей в Белгородской ЦРБ

29 января 2021, 11:43
Фото: Бел.Ру
Там появятся дополнительные кабинеты для забора мазков у детей, которые отправляются на отдых.

Об этом сообщил главный врач детской областной больницы Андрей Иконников, а вскоре, вероятно, начальник регионального департамента здравоохранения.

На такое решение повлияла публикация в соцсетях об очереди из детей в Стрелецкой ЦРБ. Так, дополнительные кабинеты для забора мазков ПЦР-тестов должны увеличить время на приём анализов в дни, когда будут приходить детские группы, отправляющиеся на отдых в Ставрополье. Медицинский персонал в кабинеты ЦРБ будет отправлен из детской областной больницы.

Дело в том, что ПЦР-тест делают сейчас не ранее чем за 72 часа, или проще — трое суток до выезда. То есть распределить потоки людей невозможно.

В феврале отдыхать в санаторий Ставрополья поедет ещё одна группа детей. К этому времени в больнице пообещали изменить ситуацию в лучшую сторону и увеличить временной интервал для сдачи анализов.

#Новости#Андрей иконников#Белгородская црб#Дети#Очередь#Ася Дугнист#Медицина
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