В белгородском депздраве объяснили закрытие записи на вакцинацию через сайт

Также, как отметила Крылова, запись через сайт госуслуг позволяет вести единообразный учёт желающих на всей территории Российский Федерации. При этом в Белгородской области записаться на вакцинацию по-прежнему можно при личном обращении в регистратуры поликлиник или в телефонном режиме.