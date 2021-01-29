В белгородском депздраве объяснили закрытие записи на вакцинацию через сайт

По словам Крыловой, запись на вакцинацию через региональный сайт здравоохранения открыли для того, что понимать объём стартовых работ. Это была исключительно инициатива ведомства. В анкете департамента содержались только персональные данные человека и контактный телефон. Информации было недостаточно.
Открывшийся портал госуслуг, который един по всей России, позволяет сэкономить время на превакцинальном этапе: человек записывает все свои данные в более расширенном варианте. Это помогает в поликлинике не дублировать часть работы. Людмила Крылова
Также, как отметила Крылова, запись через сайт госуслуг позволяет вести единообразный учёт желающих на всей территории Российский Федерации. При этом в Белгородской области записаться на вакцинацию по-прежнему можно при личном обращении в регистратуры поликлиник или в телефонном режиме.
По состоянию на 29 января на прививку записалось 19 179 человек. За сутки своё желание изъявили 913 белгородцев.