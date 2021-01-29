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В белгородском депздраве объяснили закрытие записи на вакцинацию через сайт

29 января 2021, 14:34
Фото: pixabay.com
Замначальника регионального депздрава Людмила Крылова ещё раз напомнила, что запись на вакцинацию от коронавируса через сайт ведомства закрыта. Причин несколько. Оставить заявку на иммунизацию можно через сайт госуслуг и регистратуры поликлиник.

По словам Крыловой, запись на вакцинацию через региональный сайт здравоохранения открыли для того, что понимать объём стартовых работ. Это была исключительно инициатива ведомства. В анкете департамента содержались только персональные данные человека и контактный телефон. Информации было недостаточно.

Открывшийся портал госуслуг, который един по всей России, позволяет сэкономить время на превакцинальном этапе: человек записывает все свои данные в более расширенном варианте. Это помогает в поликлинике не дублировать часть работы. Людмила Крылова

Также, как отметила Крылова, запись через сайт госуслуг позволяет вести единообразный учёт желающих на всей территории Российский Федерации. При этом в Белгородской области записаться на вакцинацию по-прежнему можно при личном обращении в регистратуры поликлиник или в телефонном режиме.

По состоянию на 29 января на прививку записалось 19 179 человек. За сутки своё желание изъявили 913 белгородцев.

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