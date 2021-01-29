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Снег и туман ожидают белгородцев в субботу

29 января 2021, 12:37
Фото: ИА «Бел.Ру»
О погоде 30 января сообщили сотрудники регионального управления МЧС. Ночью столбик термометра может опуститься до -7 ºС, но днём в отдельных районах ожидается плюсовая температура.
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Погода

30 января в Белгородской области будет облачная с прояснениями погода. Ночью временами пройдёт снег при температуре от -2 ºС до -7 ºС. Местами туман, налипание мокрого снега. На дорогах — гололедица.

Днём в регионе ожидается небольшой снег. Температура составит от -3 ºС до +2 ºС. Южный ветер будет дуть со скоростью 8–13 м/с.

В Белгороде кратковременный снег пройдёт ночью при -4 ºС. Днём около 0 ºС и небольшой дождь со снегом временами. Осадки в областном центре продолжатся и в воскресенье при температуре от 0…+1 ºС.

В Старом Осколе осадки пройдут ночью и днём при температуре -4 ºС и -1 ºС соответственно.

Снег и дождь со снегом ожидаются и в Валуйках (-2 ºС ночью и +2 ºС днём), а также в Новом Осколе (-3 ºС и +1 ºС).

#Новости#Прогноз погоды#Снег#МЧС#Белгородская область#Погода#Общество
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