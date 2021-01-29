С февраля изменится размер пособия на погребение умерших белгородцев-пенсионеров

29 января Пенсионный фонд РФ сообщил об индексации ЕДВ на 4,9% с 1 февраля. Помимо выплаты такая же индексация коснётся входящего в состав ЕДВ набора соцуслуг (НСУ), который выдают в денежной или натуральной форме, он будет составлять 1211,66 рубля в месяц. Набор включает в себя деньги на: