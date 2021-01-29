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С февраля изменится размер пособия на погребение умерших белгородцев-пенсионеров

29 января 2021, 12:22
Фото: Бел.Ру
выплаты
Об этой индексации рассказал Пенсионный фонд. Изменения вступят в силу с 1 февраля 2021 года. Также проиндексируют ежемесячную денежную выплату.

Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) — это самая массовая выплата в России. В одной только Белгородской области её получает 278 000 граждан: инвалиды, ветераны боевых действий, подвергшиеся радиации граждане, герои Советского Союза и России, герои Социалистического Труда и др.

29 января Пенсионный фонд РФ сообщил об индексации ЕДВ на 4,9% с 1 февраля. Помимо выплаты такая же индексация коснётся входящего в состав ЕДВ набора соцуслуг (НСУ), который выдают в денежной или натуральной форме, он будет составлять 1211,66 рубля в месяц. Набор включает в себя деньги на:

  1. Лекарства, медизделия, продукты лечебного питания – 933,25 рубля;
  2. Путёвку в санаторий на лечение или профилактику – 144,37 рубля;
  3. Бесплатный проезд на пригородном ж/д транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 134,04 рубля.

Кроме того, фонд сообщил об увеличении пособия на погребение (выплачивается родным умершего пенсионера). С 1 февраля его сумма будет составлять 6424,99 рубля.

Напомним, что в январе нынешнего года в Госдуму на рассмотрение вносили законопроект об индексации пенсий трудоустроенным пенсионерам. Если его примут, то Пенсионный фонд потратит 71 млрд рублей.

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#Новости#Льготы#Индексация#Социальные выплаты#Выплаты#Пенсионный фонд#Общество
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