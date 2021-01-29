Об инсулине для диабетиков: везде буря, а в Белгородской области штиль

По телевизору Путин говорит: лекарства есть. А тест-полосок нету. Я обычно в седьмой поликлинике отовариваюсь, то есть мне бесплатно дают. Кроме тест-полосок получаю левемир, метформин. У меня давление высокое — это я за свои деньги покупаю. Мне сказали, что в этом году будет с тест-полосками напряг. Или инсулин, или тест-полоски. Что ж, если я пенсию получаю, как мне её тратить, ещё и тест-полоски покупать? Инсулин я принимаю всё время. Тест-полоски очень нужны. Я должна знать, какой у меня сахар. Просто по состоянию ведь непонятно. Бывает, ноги трясутся. Всё равно, когда померишь, лучше. В прошлом году всё было. Ну, в конце года метформина не было. Это ерунда. А в позапрошлом году я инсулин покупала. Одна ручка — 520 рублей.Елена Владимировна