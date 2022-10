Об инсулине для диабетиков: везде буря, а в Белгородской области штиль

Что касается 2021 года, региональный департамент здравоохранения приобрёл инсулин для льготного лекарственного обеспечения на текущий год на 19 млн рублей. В область должны поставить 114 015 миллилитров инсулина. С 1 по 15 января в область должно было поступить ¼ общего количества товара. В таких же объёмах лекарство ожидается c 1 по 15 апреля и c 1 по 15 июля. Оставшееся количество больницы получат c 1 по 15 октября. Однако в условиях контракта сказано, что при возникновении потребности возможна и досрочная доставка. Поставлять инсулин будет московская компания АО «Р-Фарм».