Об инсулине для диабетиков: везде буря, а в Белгородской области штиль

О нехватке препаратов для пациентов с сахарным диабетом сообщило издание «Аргументы и факты». По их данным, лекарств и тест-полосок не хватает в Астраханской, Волгоградской, Архангельской, Курганской, Свердловской, Курской областях. Аналогичная ситуация в Новосибирске, Брянске, Воронеже, Смоленске, Красноярске, Сызрани, Славянске-на-Кубани и Севастополе.
Чтобы узнать, как обстоят дела в Белгородской области, журналисты ИА «Бел.Ру» позвонили в городские аптеки. Как отметили фармацевты, не в каждой аптеке продают инсулин. Для этого есть специализированные аптечные пункты, адреса которых говорят в поликлиниках при выдаче рецепта.
Подобную практику в регионе внедрили с 1 февраля 2020 года. Льготные лекарства в области начали выдавать в аптеках при поликлиниках. Ранее граждане могли получить там только льготные лекарства, финансируемые из федеральной казны. Препараты из областного бюджета отпускали только в аптеке на ул. Горького в Белгороде.
Если же воспользоваться онлайн-доставкой инсулина в Белгородской области, судя по данным интернет-поставщиков, дефицита нет. Так, ценовой диапазон на инсулин варьируется в пределах от 850 до 6663 рублей. Есть в наличии и тест-полоски: от 219 до 2 060 рублей. Нет дефицита и с препаратом для астматиков «Эуфиллин». Его стоимость составляет около 100 рублей.
В 2020–2021 году жалоб белгородцев на недостачу инсулина и в социальных сетях корреспондент ИА «Бел.Ру» не нашёл. Но так безупречно было не всегда. Ещё в 2019 году люди поголовно жаловались на отсутствие жизненно необходимых лекарств, в том числе и инсулина.
По телевизору Путин говорит: лекарства есть. А тест-полосок нету. Я обычно в седьмой поликлинике отовариваюсь, то есть мне бесплатно дают. Кроме тест-полосок получаю левемир, метформин. У меня давление высокое — это я за свои деньги покупаю. Мне сказали, что в этом году будет с тест-полосками напряг. Или инсулин, или тест-полоски. Что ж, если я пенсию получаю, как мне её тратить, ещё и тест-полоски покупать? Инсулин я принимаю всё время. Тест-полоски очень нужны. Я должна знать, какой у меня сахар. Просто по состоянию ведь непонятно. Бывает, ноги трясутся. Всё равно, когда померишь, лучше. В прошлом году всё было. Ну, в конце года метформина не было. Это ерунда. А в позапрошлом году я инсулин покупала. Одна ручка — 520 рублей.Елена Владимировна
Подобные сообщения два года назад появлялись и в социальных сетях. Люди даже просили небезразличных поделиться инсулином.
Дорогие белгородцы-диабетики! Не дайте пропасть. Помогите инсулином! Завтра уже нечем колоть, в аптеке уже неделю ничего нет.Жанна Бекетова, жалоба в сообществе «Честный список. Белгород»
Тогда на запрос журналистов ИА «Бел.Ру» в региональном департаменте здравоохранения сообщили, что аптечная сеть Белгорода и области обеспечена лекарствами для льготников. Это касается прежде всего больных сахарным диабетом. Они получают инсулин, другие препараты инсулинового спектра, тест-полоски для определения уровня сахара в крови.
В 2019 году власти заключили госконтрактов по приобретению препаратов инсулинового ряда в количестве 84 407 упаковок на сумму 169,458 млн рублей. Что касается тест-полосок для определения уровня сахара в крови, по информации чиновников, они также в достатке присутствовали в аптеках. На 2019 год было закуплено полосок на сумму 23,716 млн рублей. Велись дополнительные закупки ещё на 10 млн рублей.
Что касается 2021 года, региональный департамент здравоохранения приобрёл инсулин для льготного лекарственного обеспечения на текущий год на 19 млн рублей. В область должны поставить 114 015 миллилитров инсулина. С 1 по 15 января в область должно было поступить ¼ общего количества товара. В таких же объёмах лекарство ожидается c 1 по 15 апреля и c 1 по 15 июля. Оставшееся количество больницы получат c 1 по 15 октября. Однако в условиях контракта сказано, что при возникновении потребности возможна и досрочная доставка. Поставлять инсулин будет московская компания АО «Р-Фарм».
Чтобы узнать подробности и текущую ситуацию с наличием или отсутствием препаратов, редакция ИА «Бел.Ру» отправила официальный запрос в региональное правительство.