Не время болеть: белгородцы жалуются на отсутствие круглосуточных аптек

По словам девушки, медики с лекарствами помочь никак не смогли, сообщив, что заболела она не в самое удачное время суток — придётся или ждать до утра, или через несколько кварталов идти в круглосуточную аптеку. От дома пациентки до ближайшего пункта оказалось два километра. Для автомобилистов мелочь, для пешехода в состоянии после обморока и с постоянной тошнотой — непреодолимое расстояние. За лекарствами для белгородки в итоге пошёл муж.