Не время болеть: белгородцы жалуются на отсутствие круглосуточных аптек

Купить в Белгороде продукты в три часа ночи гораздо проще, чем найти лекарства в случае внезапной болезни. С отсутствием круглосуточных аптек в своём районе города может столкнуться каждый. Но не каждый сможет дойти до ближайшей такой точки в состоянии болезни.
В редакцию «Бел.Ру» обратилась белгородка с жалобой на то, что в областном центре сложно найти круглосуточную аптеку. Девушка почувствовала недомогание вечером и после приезда скорой оказалась со списком необходимых к приёму лекарств. Расстояние до ближайшей аптеки оказалось два километра, что для больного человека может стать настоящим квестом на выживание. Добавить к общей картине плохую погоду и низкую температуру, и получим сложновыполнимую миссию.
Плохо стало около девяти вечера, скорую решили вызывать только около одиннадцати. Пока врачи доехали, пока осмотрели — время уже хорошо за полночь было. Выписали огромный список лекарств, которые нужно было начать принимать сразу же — иначе симптомы просто не проходили бы. Естественно, дома ничего из выписанного не оказалось. Надежда, жительница Белгорода
По словам девушки, медики с лекарствами помочь никак не смогли, сообщив, что заболела она не в самое удачное время суток — придётся или ждать до утра, или через несколько кварталов идти в круглосуточную аптеку. От дома пациентки до ближайшего пункта оказалось два километра. Для автомобилистов мелочь, для пешехода в состоянии после обморока и с постоянной тошнотой — непреодолимое расстояние. За лекарствами для белгородки в итоге пошёл муж.
Аптека на ночь закрывается и становится похожа на ларёк. Чтобы поговорить с фармацевтом, нужно постучать в окошко, почти как в сказке про Красную шапочку. Потом объясняешь заспанному продавцу, что именно тебе нужно, какую дозировку, показываешь рецепт. Надежда, жительница Белгорода
Злоключения на этом не закончились — в одной из аптек не оказалось части выписанных медикаментов, поэтому пришлось идти в круглосуточную аптеку в крупном супермаркете в районе телевышки. Поход за лекарствами в итоге затянулся на несколько часов.
Это я могу потерпеть, в принципе. А если кому-то очень срочно нужно? А если человек один живёт? Или вместе с пожилыми родственниками? Тогда, получается, ложись и помирай до утра? Надежда, жительница Белгорода
По словам пожаловавшейся, лекарства в круглосуточной аптеке обошлись почти в два с половиной раза дороже, чем в аптеке обычной. Стоит отметить, что в списке препаратов не было позиций из перечня жизненно необходимых — на которые цену повышать нельзя.
Редакция «Бел.Ру» решила выяснить, с любыми ли товарами дела обстоят так же плачевно, как и с лекарствами, если нужно купить их ночью. Сравнивать решили с относительно распространёнными категориями услуг или товаров.
Так, например, на территории Белгорода круглосуточно работают 28 продуктовых магазинов. Для тех, кто готовить самостоятельно в три часа ночи не готов, есть 19 круглосуточных точек шаурмы, 18 ресторанов и 11 баров. Также в любой момент можно заказать доставку еды на дом — это позволяют сделать 7 заведений.
Получается, что выпить бокал игристого и закусить шаурмой гораздо проще, чем найти парацетамол и бинты. Для особых случаев, если вдруг засиделись в круглосуточном баре, а дома ждёт нагоняй от заждавшихся домочадцев, белгородцев готовы выручить 13 круглосуточных точек продажи цветов. В общем, жить полноценной ночной жизнью в Белгороде можно, а вот болеть — нельзя.
Стоит отметить, что в интернете можно посмотреть и отзывы на большую часть аптечных пунктов. Судя по тому, что пишут белгородцы, ночное обслуживание оставляет желать лучшего. Правда, периодически попадаются радостные отзывы, но они преимущественно выражают эмоции от того, что человек вообще нашёл круглосуточную аптеку.
редакция «Бел.у» проанализировала точки, на которых отмечены круглосуточные аптеки областного центра. Оказалось, что за медикаментами ночью можно выйти только на Харьковской горе и в центре города. Также по одной аптеке есть на Крейде и на Спутнике.
При этом на улице Королёва расположены три круглосуточные аптеки, на Есенина — ещё две. Одна аптека есть на бульваре Юности. В общей сложности на Харгоре расположено шесть круглосуточных аптечных пунктов.
В центре города их меньше и разброс точек больше: улица Некрасова и Мичурина, Гражданский и Белгородский проспект.
Жителям Крейды приходится довольствоваться одной круглосуточной аптекой в переулке Макаренко, а жителям Спутника — на бульваре Строителей.
При этом жители других районов города остаются вообще без круглосуточных аптек. Куда деваться им в случае, если ночью проявятся симптомы простуды, ротавируса или отравления — вопрос скорее риторический.
Скорее всего, малое количество круглосуточных аптек связано с тем, что спрос на медикаменты по ночам всё-таки относительно невелик. Не окупаются ночные смены фармацевтов и функционирование магазина, вот владельцы аптек и не спешат открывать свои двери навстречу ночным страдальцам.
Редакция «Бел.Ру» запросила информацию в мэрии Белгорода и правительстве Белгородской области. Мы хотели узнать, сколько круглосуточных аптек находится в областном центре и регионе в целом, а также, сколько эти точки выручили за 2020 год. Интересовал нас и вопрос, существует ли какой-то количественный норматив: сколько круглосуточных аптек должно быть в том или ином населённом пункте.
По информации администрации города, на территории Белгорода в круглосуточном режиме работают всего 14 аптек.
В мэрии не ответили на вопрос, на какую сумму отпустили продукции круглосуточные аптеки за минувший год, сославшись на коммерческую тайну. Также в городской администрации сообщили, что законодательством никак не регулируется вопрос количества аптек на территории того или иного населённого пункта. И, естественно, никто не может принудить аптеку работать круглосуточно.
Всего же на территории областного центра находится 256 аптечных пунктов, работают они преимущественно до 20:00 или до 21:00.
А вот от правительства Белгородской области редакция получила скудный ответ. В департаменте экономразвития региона нам сообщили, что на территории области на 25 января 2021 года функционируют 1003 аптеки, из которых 268 находятся на территории Белгорода. Уже на этом этапе видно расхождение с данными мэрии, в которых указано на 12 аптек меньше.
Что примечательно — департамент экономразвития вообще не имеет данных о том, какие аптеки на территории региона работают круглосуточно.
В связи с тем, что решение о круглосуточном режиме работы аптек принимается хозяйствующими субъектами самостоятельно, управление по развитию потребительского рынка департамента экономразвития региона не располагает данными о количестве круглосуточных аптек на территории области. Из ответа правительства области
На лекарства из перечня жизненно необходимых медикаментов можно устанавливать наценку не выше определённого порога. Так, на препараты, стоящие от производителя до 50 рублей включительно, оптовая надбавка не может превышать 15,5%, а для розничной реализации — не более 30%.
Размер оптовой надбавки на препараты стоимостью от 50 до 500 рублей может составлять 8,8%, а розничной надбавки — 18,5%. Все препараты дороже 500 рублей оптово могут стоить на 5% дороже, чем у производителя, а в розницу — на 10% максимально.
Вопросы оборота лекарственных средств через аптеки региона, а также нормы по количеству круглосуточных аптек в населённом пункте не относятся к компетенции управления по развитию потребрынка департамента экономразвития области. Из ответа правительства области
Белгородцам в таких условиях остаётся только запасаться лекарствами на все случаи жизни, собирать тревожный чемоданчик с медикаментами и перевязочными материалами и надеяться, что болезнь приключится исключительно в светлое время суток. Потому что в темноте, судя по ситуации в регионе, болеть экономически невыгодно.