Интервью Ефремова, предупреждения от полиции и капремонт с нарушениями: итоги дня

В ведомстве предупредили, что за участие в подобных мероприятиях предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность. Причём по статье за участие в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК РФ) грозит от трёх до восьми лет тюрьмы, а за неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения мероприятия (ст. 212.1 УК РФ) — до пяти.