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Интервью Ефремова, предупреждения от полиции и капремонт с нарушениями: итоги дня

29 января 2021, 16:00
Фото: ИА «Бел.Ру»
Актёр Михаил Ефремов ответил на вопросы из белгородской колонии, в том числе о работе, «Геопарк» требует от мэрии 54,8 млн рублей, полиция предупредила граждан о наказании в случае участия в митингах, а в областном центре разбираются, почему обрушилась облицовка на многоэтажке.

Кем работает Ефремов

Михаил Ефремов, находясь в ИК-4 в Алексеевке, ответил на вопросы журналистов о своей жизни. В колонии артист трудится на швейном производстве и вставляет замки в молнии. О продолжении актёрской карьеры он пока не думает.

О сокамерниках Ефремов отозвался как о достойных и правильных мужиках, которые где-то оступились.

В колонии есть условия для занятия творчеством, но пока актёра это не интересует. Досуг Ефремов проводит за чтением.

Ефремов получил «божественную» работу в колонии Белгородской области
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«Геопарк» и иск на 54,8 млн рублей

Такую сумму компания Александра Каракулова требует от администрации Белгорода. Соответствующее заявление организация подала в арбитражный суд.

Дело рассмотрит судья Кретова Л. А. Остальных подробностей пока нет.

Александр Каракулов пояснил ИА «Бел.Ру», что речь в иске идёт о компенсации затрат, понесённых при благоустройстве территории вокруг «Тропикано» в Центральном парке. Сумма ориентировочная и может измениться после экспертизы.

«Геопарк» требует с Белгорода 54,8 млн рублей неосновательного обогащения
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«Памятка» от полиции

Перед несогласованной акцией, запланированной активистами штаба Навального на ближайшие выходные, региональное УМВД вслед за прокуратурой выпустило своеобразную памятку.

В ведомстве предупредили, что за участие в подобных мероприятиях предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность. Причём по статье за участие в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК РФ) грозит от трёх до восьми лет тюрьмы, а за неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения мероприятия (ст. 212.1 УК РФ) — до пяти.

В полиции в свою очередь пообещали строго пресекать любые попытки провокационных действий.

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Дом с рухнувшей облицовкой

29 января из-за сильного ветра отвалился кусок утеплителя многоэтажки на проспекте Ватутина, 13а в Белгороде. Облицовка повредила несколько машин, пострадавших среди людей нет.

По словам начальника регионального департамента ЖКХ Константина Полежаева, в 2009 году капремонт в этом доме выполнили с нарушениями: отсутствовали сплошной слой клея и перехлёст армирующей сетки, не хватило крепёжных элементов. Обнаружилось это после экспертизы.

Пока погода не подходит для монтажных работ — в городе сильный ветер, однако ситуацию без внимания не оставят. Помощь собственникам повреждённых автомобилей уже оказывается.

Капремонт белгородского дома с рухнувшим утеплителем сделали с нарушениями
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