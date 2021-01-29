Интервью Ефремова, предупреждения от полиции и капремонт с нарушениями: итоги дня

Михаил Ефремов, находясь в ИК-4 в Алексеевке, ответил на вопросы журналистов о своей жизни. В колонии артист трудится на швейном производстве и вставляет замки в молнии. О продолжении актёрской карьеры он пока не думает.
О сокамерниках Ефремов отозвался как о достойных и правильных мужиках, которые где-то оступились.
В колонии есть условия для занятия творчеством, но пока актёра это не интересует. Досуг Ефремов проводит за чтением.
Такую сумму компания Александра Каракулова требует от администрации Белгорода. Соответствующее заявление организация подала в арбитражный суд.
Дело рассмотрит судья Кретова Л. А. Остальных подробностей пока нет.
Александр Каракулов пояснил ИА «Бел.Ру», что речь в иске идёт о компенсации затрат, понесённых при благоустройстве территории вокруг «Тропикано» в Центральном парке. Сумма ориентировочная и может измениться после экспертизы.
Перед несогласованной акцией, запланированной активистами штаба Навального на ближайшие выходные, региональное УМВД вслед за прокуратурой выпустило своеобразную памятку.
В ведомстве предупредили, что за участие в подобных мероприятиях предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность. Причём по статье за участие в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК РФ) грозит от трёх до восьми лет тюрьмы, а за неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения мероприятия (ст. 212.1 УК РФ) — до пяти.
В полиции в свою очередь пообещали строго пресекать любые попытки провокационных действий.
29 января из-за сильного ветра отвалился кусок утеплителя многоэтажки на проспекте Ватутина, 13а в Белгороде. Облицовка повредила несколько машин, пострадавших среди людей нет.
По словам начальника регионального департамента ЖКХ Константина Полежаева, в 2009 году капремонт в этом доме выполнили с нарушениями: отсутствовали сплошной слой клея и перехлёст армирующей сетки, не хватило крепёжных элементов. Обнаружилось это после экспертизы.
Пока погода не подходит для монтажных работ — в городе сильный ветер, однако ситуацию без внимания не оставят. Помощь собственникам повреждённых автомобилей уже оказывается.