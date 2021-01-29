Госинспектора труда оштрафовали за неправильную проверку жалобы белгородца

Мужчина пожаловался на незаконное увольнение, однако инспектор по итогам проверки нарушений не нашёл. Белгородцу всё же удалось вернуться на рабочее место, а вот сотруднику Госинспекции труда придётся заплатить штраф, сообщили в Белгородской транспортной прокуратуре.

Сотрудник предприятия ж/д транспорта пожаловался в Государственную инспекцию труда по Белгородской области на незаконное увольнение. Инспектор ведомства рассмотрел обращение, провёл проверку, но нарушений закона не нашёл. Следующую проверку уже провели прокуроры. Они в свою очередь установили нарушения норм трудового права. Мужчину в итоге восстановили на работе. Белгородская транспортная прокуратура обратилась в суд и потребовала привлечь госинспектора труда к ответственности за ненадлежащее рассмотрение обращения. Сотруднику ведомства в итоге назначили штраф по соответствующей статье 5.59 КоАП РФ. Сумма наказания не называется, но по закону штраф за такое нарушение составляет от 5 тыс. до 10 тыс. рублей. Решение суда не вступило в силу. Материалы по теме Белгородская инспекция труда оштрафовала «Славянку» за невыплату зарплаты вовремя Директора белгородской компании оштрафовали за задержку расчёта Белгородских чиновников оштрафовали за отсутствие масок