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Госинспектора труда оштрафовали за неправильную проверку жалобы белгородца

29 января 2021, 09:41
Фото: ИА «Бел.Ру»
Мужчина пожаловался на незаконное увольнение, однако инспектор по итогам проверки нарушений не нашёл. Белгородцу всё же удалось вернуться на рабочее место, а вот сотруднику Госинспекции труда придётся заплатить штраф, сообщили в Белгородской транспортной прокуратуре.

Сотрудник предприятия ж/д транспорта пожаловался в Государственную инспекцию труда по Белгородской области на незаконное увольнение. Инспектор ведомства рассмотрел обращение, провёл проверку, но нарушений закона не нашёл.

Следующую проверку уже провели прокуроры. Они в свою очередь установили нарушения норм трудового права. Мужчину в итоге восстановили на работе.

Белгородская транспортная прокуратура обратилась в суд и потребовала привлечь госинспектора труда к ответственности за ненадлежащее рассмотрение обращения. Сотруднику ведомства в итоге назначили штраф по соответствующей статье 5.59 КоАП РФ.

Сумма наказания не называется, но по закону штраф за такое нарушение составляет от 5 тыс. до 10 тыс. рублей.

Решение суда не вступило в силу.

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#Новости#Штраф#Увольнение#Государственная инспекция труда#Транспортная прокуратура#Общество
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