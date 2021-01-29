Госинспектора труда оштрафовали за неправильную проверку жалобы белгородца

Сотрудник предприятия ж/д транспорта пожаловался в Государственную инспекцию труда по Белгородской области на незаконное увольнение. Инспектор ведомства рассмотрел обращение, провёл проверку, но нарушений закона не нашёл.
Следующую проверку уже провели прокуроры. Они в свою очередь установили нарушения норм трудового права. Мужчину в итоге восстановили на работе.
Белгородская транспортная прокуратура обратилась в суд и потребовала привлечь госинспектора труда к ответственности за ненадлежащее рассмотрение обращения. Сотруднику ведомства в итоге назначили штраф по соответствующей статье 5.59 КоАП РФ.
Сумма наказания не называется, но по закону штраф за такое нарушение составляет от 5 тыс. до 10 тыс. рублей.
Решение суда не вступило в силу.