Ефремов получил «божественную» работу в колонии Белгородской области

Ранее мы писали, что «дядя Миша» прижился в ИК-4 в г. Алексеевке Белгородской области. Он успел адаптироваться, наладить отношения с другими заключёнными и в целом доволен условиями жизни и даже едой. В колонии ему предстоит провести ещё семь лет.