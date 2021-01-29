Ефремов получил «божественную» работу в колонии Белгородской области

Posted 29 января 2021, 08:41
Published 29 января 2021, 08:41
Modified 1 декабря, 08:28
Updated 1 декабря, 08:28
Интервью с Михаилом Ефремовым опубликовал «Коммерсантъ». Он ответил на вопросы о жизни в заключении.
Исходя из заявления актёра «Работаю Зевсом, укрощаю молнии», можно подумать, что он уже успел обучиться токарному делу. Но продолжение цитаты «Вставляю молнии на швейке» говорит о том, что Ефремов трудится в ИК на швейном производстве.
О продолжении карьеры Михаил Ефремов пока не думает: «Пока моё дело — вставлять замки в молнии. Очень развивает мелкую моторику».
О «коллегах по цеху» Ефремов отзывается как о достойных и правильных мужиках, которые где-то оступились. Оказывается, в тюремных условиях у Михаила Ефремова есть возможность заняться творческой деятельностью, но реализовывать её актёр пока не желает. Зато много читает.
Услуги адвоката Эльмана Пашаева считает своей ошибкой, но в целом ему всё предельно ясно и более объяснять он ничего не хочет.
Ранее мы писали, что «дядя Миша» прижился в ИК-4 в г. Алексеевке Белгородской области. Он успел адаптироваться, наладить отношения с другими заключёнными и в целом доволен условиями жизни и даже едой. В колонии ему предстоит провести ещё семь лет.