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Posted 29 января 2021, 08:41

Published 29 января 2021, 08:41

Modified 1 декабря, 08:28

Updated 1 декабря, 08:28

Ефремов получил «божественную» работу в колонии Белгородской области

29 января 2021, 08:41
Актёр сравнил себя с Зевсом и рассказал, что «укрощает в колонии молнии» — вставляет замки в молнии в швейном цехе.

Интервью с Михаилом Ефремовым опубликовал «Коммерсантъ». Он ответил на вопросы о жизни в заключении.

Исходя из заявления актёра «Работаю Зевсом, укрощаю молнии», можно подумать, что он уже успел обучиться токарному делу. Но продолжение цитаты «Вставляю молнии на швейке» говорит о том, что Ефремов трудится в ИК на швейном производстве.

О продолжении карьеры Михаил Ефремов пока не думает: «Пока моё дело — вставлять замки в молнии. Очень развивает мелкую моторику».

О «коллегах по цеху» Ефремов отзывается как о достойных и правильных мужиках, которые где-то оступились. Оказывается, в тюремных условиях у Михаила Ефремова есть возможность заняться творческой деятельностью, но реализовывать её актёр пока не желает. Зато много читает.

Услуги адвоката Эльмана Пашаева считает своей ошибкой, но в целом ему всё предельно ясно и более объяснять он ничего не хочет.

Ранее мы писали, что «дядя Миша» прижился в ИК-4 в г. Алексеевке Белгородской области. Он успел адаптироваться, наладить отношения с другими заключёнными и в целом доволен условиями жизни и даже едой. В колонии ему предстоит провести ещё семь лет.

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#Новости#Общество#Михаил Ефремов
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