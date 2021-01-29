Белгородцы смогут решить, на что потратить 200 млн из городского бюджета

Теперь на областном уровне деньги выделяются и будут предусмотрены в бюджете. В настоящий момент в бюджете Белгородской области предусмотрен 1 млрд рублей. По городу сказать сложно: может, от Белгорода не будет ни одного проекта, а может, их будет, условно, девяносто. Но, предположительно, на Белгород придётся около 220 млн рублей. Ольга Медведева