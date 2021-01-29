Белгородцы смогут решить, на что потратить 200 млн из городского бюджета

Депутаты Белгородского горсовета обсудили порядок выдвижения и проведения конкурсного отбора инициативных проектов. Инициативное бюджетирование даст возможность улучшить город и адаптировать его под запросы людей. Суть проекта заключается в том, что жители Белгорода смогут участвовать в конкурсе инициативных проектов и получать средства из городского бюджета на реализацию своих идей.
Председатель горсовета Ольга Медведева сообщила, что инициаторами проекта может быть группа людей, ТОСы, советы многоквартирных домов, некоммерческие организации, а также депутаты горсовета и областной думы. Если с инициативой выступает группа людей, то участников должно быть не менее 10 человек и все должны быть старше 16 лет.
Инициативные проекты не могут быть распространены на объекты государственной и частной собственности. Однако в текст документа собираются внести поправку и исключить из перечня ограничений территорию многоквартирных домов. Инициативные проекты благоустройства дворов будут принимать.
Люди выходят с какой-то инициативой. Сейчас уже много обращений поступило. Спрашивают, можно ли поставить во дворе детскую площадку, сделать спортивную площадку, отремонтировать территорию детского сада. Мостики всякие, заявки на скверы есть. Конечно, можно! Это должна быть инициатива людей. К тому же, многие могут поучаствовать в реализации проекта: кто-то финансово, кто-то — на этапе работ. Озеленить территорию в конце ремонта, например. Ольга Медведева
Определять победителей конкурса будет комиссия. Предполагается, что в неё войдут 16 человек. Ранее инициативы белгородцев тоже принимались, но это не было регламентировано.
Теперь на областном уровне деньги выделяются и будут предусмотрены в бюджете. В настоящий момент в бюджете Белгородской области предусмотрен 1 млрд рублей. По городу сказать сложно: может, от Белгорода не будет ни одного проекта, а может, их будет, условно, девяносто. Но, предположительно, на Белгород придётся около 220 млн рублей. Ольга Медведева
Инициатива подразумевает не просто подвешенную в воздухе идею — белгородцам необходимо представить проект реализации. Также необходимо организовать обсуждение и сбор подписей и только после этого выдвигать проект на конкурс. Медведева сообщила, что в маршрутизации будут участвовать городские управы, которые помогут местным жителям сориентироваться и правильно подать документы на конкурс.