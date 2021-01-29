Белгородская область получит 10,6 млн на лекарства амбулаторным пациентам с ковидом

Указанную сумму правительство выделит из резервного фонда. 2,7 млрд рублей направят регионам на приобретение препаратов для заражённых СОVID-19 пациентов, которые лечатся амбулаторно.
Согласно постановлению, Белгородская область получит 10,6 млн рублей. В Воронежской и Курской областях суммы больше — 73,7 млн и 15,7 млн рублей соответственно.
Напомним, что в ноябре 2020 года Белгородская область получила от правительства РФ 58,3 млн рублей на те же цели.
Ждать результатов ПЦР-теста для получения льготных лекарств необязательно — достаточно получить КТ-исследование с «матовыми стёклами». Доставлять медикаменты заражённым должны выездные медицинские бригады.
Ранее замначальника регионального депздрава Людмила Крылова заявила, что при назначении препаратов врачи ориентируются на возраст и степень социальной защищённости пациентов.
По данным регионального правительства на 29 января, в Белгородской области на амбулаторном лечении находятся 2950 человек с коронавирусом.