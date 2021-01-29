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Белгородская область получит 10,6 млн на лекарства амбулаторным пациентам с ковидом

29 января 2021, 12:01
Фото: ИА «Бел.Ру»
Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Всего регионам на эти цели из федерального бюджета направят 2,7 млрд рублей.

Указанную сумму правительство выделит из резервного фонда. 2,7 млрд рублей направят регионам на приобретение препаратов для заражённых СОVID-19 пациентов, которые лечатся амбулаторно.

Согласно постановлению, Белгородская область получит 10,6 млн рублей. В Воронежской и Курской областях суммы больше — 73,7 млн и 15,7 млн рублей соответственно.

Напомним, что в ноябре 2020 года Белгородская область получила от правительства РФ 58,3 млн рублей на те же цели.

Ждать результатов ПЦР-теста для получения льготных лекарств необязательно — достаточно получить КТ-исследование с «матовыми стёклами». Доставлять медикаменты заражённым должны выездные медицинские бригады.

Ранее замначальника регионального депздрава Людмила Крылова заявила, что при назначении препаратов врачи ориентируются на возраст и степень социальной защищённости пациентов.

По данным регионального правительства на 29 января, в Белгородской области на амбулаторном лечении находятся 2950 человек с коронавирусом.

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